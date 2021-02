11. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: U nás gastro krachuje. V Anglicku vzniká nový salaš!

Dobré správy prišli z Veľkej Británie, kde žije veľa Slovákov. Jeden z nich v meste Bradford napriek pandémii rozširuje svoju reštauráciu vo veľkom štýle.

Kým na Slovensku krachuje jedna reštaurácia za druhou, slovenská gastronómia sa prekvapivo rozvíja v anglickom Bradforde. Hoci aj tam platí lockdown a podniky sú zavreté, slovenský podnikateľ Ladislav Oračko sa chystá rozširovať tamojšie priestory svojej reštaurácie Salaš.

Biznisu sa darí

Britský portál telegraphandar­gus.co.uk informuje, že miestni obyvatelia budú mať čoskoro možnosť pochutnať si na slovenských špecialitách na oveľa väčšom priestore. Už existujúca reštaurácia Salaš sa chce významne rozširovať.

„Salaš momentálne funguje len ako take away. Majiteľ však požiadal miestne úrady o možnosť rozšíriť svoju prevádzku aj do susedných priestorov, kde sídlila stávková spoločnosť,“ uvádza britský portál.

Na priloženej vizualizácii je vidieť, že Salaš by sa mal poriadne rozšíriť minimálne o dve tretiny svojej dnešnej plochy.

„Z malej take away prevádzky by sa mohla stať reštaurácia s kapacitou 146 hostí,“ približuje telegraphandar­gus.co.uk. To sú rozhodne sebavedomé plány v čase pandémie a sprísnených opatrení, ktoré môžu byť podľa najnovšieho uznesenia britskej vlády predlžované až do leta.

Chutná ponuka

V Bradforde zrejme žije dosť Slovákov, ktorí tvoria dobrú klientelu, a tak si majiteľ môže dovoliť expandovať. Na jeho facebookovej stránke má fotky jedál, ktoré si zákazníci môžu objednať.

V ponuke svieti klasický vyprážaný syr, segedínsky guláš, sviečková, špenátový prívarok, zemiakové lokše, ale aj klasický hamburger.

„Reštaurácia by mala byť otvorená od poludnia do druhej hodiny rannej,“ píše portál. Definitívne povolenie na rozšírenie kapacít by majiteľ mal získať na budúci mesiac.

Zdroj: Dnes24.sk