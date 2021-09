Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Ubránili by sme sa Hitlerovi? Armáda ČSR bola na svetovej špičke Čo by sa stalo, keby sme povedali „nie“ Adolfovi Hitlerovi? Naša armáda nebola vôbec zle vybavená, odkazujú nám naši suseda. 24. september 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Bol to práve piatok 30. septembra 1938, kedy obyvatelia vtedajšieho Československa s napätím očakávali, čo sa bude diať s pohraničným územím.

To sme napokon odstúpili Nemecku, no vtedajšiemu najvyššiemu nacistickému predstaviteľovi vlády a zároveň aj jej vodcovi, to nestačilo. Jeho ďalšie kroky sa navždy zapísali do svetových dejín.

Čo by sa však stalo, ak by sa Československo vzoprelo? Práve túto otázku sa pokúsil rozlusknúť spravodajský portál CNN prima NEWS, ktorý oslovil priamo vojenského historika Eduarda Stehlíka.

Akú sme mali armádu?

Tamojší český web najprv vyratúva, čím sme disponovali ešte pred podpisom dokumentu známeho pod menom Mníchovská dohoda alebo Mníchovská zrada. Čím sme teda disponovali počas mobilizácie, ktorá sa uskutočnila 23. septembra 1938 o 22.00 ho­dine?

„Počas 24 hodín sa vtedy u väčšiny vojenských útvarov prihlásili tri štvrtiny povolaných československých záložníkov. Celkovo bolo povolaných okolo 1,25 milióna mužov, vrátane predošlých mobilizácií. Ďalej bolo k dispozícii približne 350 tankov, necelá tisícka lietadiel a približne 5-tisíc kusov delostrelectva. Armáda na obranu prvej republiky chcela postaviť aj takmer 17-tisíc ťažkých a ľahkých objektov. Pred podpísaním mníchovskej dohody sa ich podarilo vybudovať približne 10-tisíc,“ opisuje naše možnosti česká redakcia.

„Samotná výzbroj československej armády nebola vôbec na zlej úrovni, v celej rade vecí sa Československo nachádzalo na svetovej špičke,“ ohlasuje CNN prima NEWS.

Tomu dáva čiastočne za pravdu aj sám odborník. Tak či onak, mali sme dobre vybudovanú armádu. „V mnohom sme boli horší, v kadečom lepší, napríklad v ťažkom delostrelectve,“ vyrátava naše prednosti.

