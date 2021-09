SVET O SLOVENSKU: Ľudia v Tatrách sa boja o život. Medvede chodia od domu k domu

Naši českí susedia si nevšímajú Vysoké Tatry len ako príťažlivú turistickú lokalitu. Naše veľhory začali skloňovať najmä v súvislosti s „kráľom“ našich hôr – medveďom.

„S nárastom turistov v horách si totiž zvieratá čoraz viac zvykajú na ľudí. Problémoví jedinci, ktorí sa prestali báť ľudí, chodia do miest a jedia jedlo z kontajnerov pri hoteloch a penziónov, páchajú škodu na majetku a ohrozujú ľudí na živote, bývajú odstreľované. V júni tak bola usmrtená medvedica, v júli zase medvieďa,“ všíma si CNN prima NEWS, pričom pripomína, že odstrel šelmy musí byť starostlivo vybraný a schválený štátom.

Český portál priamo oslovil aj miestnych chatárov. Jana Kalinčíková a Pavol Kulanga českých čitateľom priblížili, ako to teraz u nás vyzerá.

„Žijem v Tatrách 26 rokov, ráno chodím do práce po turistickom chodníku, ale večer alebo v noci sa kvôli medveďom bojím. Púšťam si rádio alebo s niekým telefonujem, aby som robila hluk. V každom prípade si nechcem s medveďom skrížiť cestu, nepodceňujem to. Bojím sa o svoj personál a nosičov,“ priznala Kalinčíková, ktorá je zároveň jedinou chatárkou vo Vysokých Tatrách.

Ako ďalej vysvetlila pre český portál, v okolí Zamkovského chaty platia prísne pravidlá. „Chata bola predtým navštevovaná medveďmi, pretože sme neboli obozretní. Keď sa dostanú k odpadkom, chodia tam už celý život. Zažila som si to, preto máme teraz ťažkú disciplínu. Každý večer niekto kontroluje, aby nezostal vonku niekde zastrčený ani obal od zemiakových lupienkov. To sa tu absolútne nesmie nájsť,“ vysvetlila.

Skúsenosti s medveďmi má aj chatár Pavol Kulang, ktorý je synom známeho nosiča Ladislava Kulanga.

„V Kežmarku prišiel priamo do mesta, párkrát sa nám vlámal aj do chaty. Otcovi raz prišiel do izby, ale nikomu neublížil,“ prezradil chatár zo Skalnatej chaty.