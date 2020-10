SVET O SLOVENSKU: Vášniví nadšenci zbierajú naozaj čokoľvek. Servítky, aj komáre!

Indický portál si všíma bizarné zberateľské vášne ľudí po celom svete. Mladé dievča zvláštnym spôsobom zbiera otravný hmyz a pozornosť si vyslúžila aj Tonka Servítková.

Mnoho ľudí prepadlo zberateľskej vášni najmä v detstve – zbierali známky, plechovky, odznaky, či autíčka. Niektorí však zahoreli vášňou k naozaj zvláštnym kúskom a drží ich to aj v dospelosti. Príklady prináša indický portál indiatimes.com.

Všetci sme v detstve robili niečo bizarné, ale hobby tohto 12-ročného dievčaťa je ťažké tromfnúť.

Portál približuje, že dievča sa so svojou záľubou pochválilo na sociálnej sieti v rámci populárnej výzvy „Ako to začalo a čo z toho vzniklo.“ Najprv zverejnila prvotnú fotku, kde chytila prvého otravného komára.

„Z druhej fotky je vidieť, že sa to následne pekne rozbehlo! V zošite už má zbierku viac ako 80 – 90 prilepených komárov,“ píše portál. Dievčina si každý exemplár starostlivo prilepí lepiacou páskou a očísluje.

Portál pridáva aj ďalšie šialené zberateľské vášne, medzi ktorými nechýba ani príbeh zo Slovenska. Ide o dámu, ktorá si hovorí Servítková Tonka.

Pani Kozáková má dôvod na úsmev a hrdosť zo svojej zbierky. „Trikrát prekonala svoj vlastný Guinnessov rekord.“

Ľudia skutočne milujú zbierať čokoľvek bez ohľadu na to, čo si o tom myslí okolie. Dôkazom je aj Manfred S. Rothstein zo Severnej Karolíny, ktorý „zozbieral 675 škrabiek na chrbát zo 71 rôznych krajín sveta.“

how it started how it's going pic.twitter.com/5vVAGgxWm9