SVET O SLOVENSKU: Vianoce nám nevezmú! Bratislava sa vynašla a boduje

Všetky svetové metropoly riešia dilemu, ako dopriať svojim obyvateľom tradičnú predvianočnú zábavu a zároveň nezhoršiť pandemickú situáciu. Príklad Bratislavy zaujal.

Prestížne americké noviny The New York Times si všímajú nápad bratislavského primátora Matúša Valla, ktorý chce aspoň časť obľúbených predvianočných aktivít presunúť do online priestoru. Aj sám odštartoval advent cez internet.

Všetko je inak

Pre Američanov sú európske vianočné trhy mimoriadne atraktívne. Obdivujú atmosféru rozžiarených námestí v historických mestách, ktoré vtedy pôsobia až rozprávkovo. Tento rok sa však väčšina z nich zrušila kvôli hrozbe šírenia koronavírusu.

„Oslavy začiatku adventu však pokračujú inou formou,“ uvádza The New York Times a ako príklad uvádza Bratislavu.

„Bratislavský primátor Matúš Vallo zobral divákov cez livestream na Facebooku na prechádzku po historickom centre.“

Noviny približujú, že Vallo mal na sebe veselý vianočný sveter a po ceste sa zdravil s hudobníkmi, umelcami i kňazom, nakukol na zimné obrazy v galérii a napokon rozsvietil vianočný strom na hlavnom námestí.

Na punč v aute

Bratislavčania tento rok napriek obmedzeniam úplne neprídu o vianočnú atmosféru v meste. The New York Times píše, že stále sa budú môcť prejsť po vyzdobených uliciach centra, ale mnoho tradičných adventných koncertov sa bude vysielať len online.

„Vieme, aká je situácia, ale rozhodli sme sa, že nedovolíme úplne zničiť advent,“ citujú noviny M. Valla.

The New York Times dodáva, že Bratislava ukázala jedno z kreatívnych riešení, ako sa európske mestá snažia zachrániť vianočné trhy.

Napríklad v nemeckom Landshute budú vianočné trhy ako drive-through. To znamená, že ľudia budú môcť prísť len v autách a cez okienko si kúpiť punč alebo varené víno zo stánku.

V New Yorku zasa vymysleli rezervačný systém na návštevu tradičného miesta pri Rockefeller Center, kde tróni nádherný vianočný strom. Ľudia budú môcť prísť v skupinách maximálne štyroch ľudí a zdržať sa len päť minút. Vedenie mesta chce zabezpečiť, aby vďaka online systému nevznikali na mieste žiadne rady.

