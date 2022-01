SVET O SLOVENSKU: Z vraždy učiteľky v Írsku je PODOZRIVÝ otec troch detí zo Slovenska!

Brutálna vražda mladej učiteľky hudby minulý týždeň šokovala celé Írsko. Ashling Murphy si po hodine hudby s prvákmi v miestnej škole išla za bieleho dňa zabehať popri vodnom kanáli, v blízkosti svojho bydliska. Domov sa už nevrátila.

Svedkovia z druhého brehu uviedli, že ju brutálne napadol, bil a škrtil vysoký muž, ktorý potom utiekol smerom na Tullamore. Hoci sa Ashling útočníkovi bránila, muž ju premohol a uškrtil. Napriek pokusom o záchranu zomrela na mieste činu.

Írska polícia pôvodne zatkla 39-ročného občana Rumunska, ktorého však po vypočúvaní prepustila. Medzičasom sa v nemocnici na pohotovosti vzdialenej sto kilometrov od Tullamore objavil muž so zraneniami tváre a rúk. Lekári upozornili políciu, pretože rany vyzerali podozrivo.

Polícia zabavila jeho šaty, použité obväzy a iný zdravotnícky materiál, ktorým lekári muža ošetrili. Vzorky DNA plánujú porovnať s tými, ktoré vrah zanechal na mieste činu a na bicykli, ktorý pri úteku nechal ležať pri kanáli. Britský denník The Times informuje, že ide o muža pôvodom zo Slovenska, otca troch detí.

Podozrivého írska polícia Gardai spojila s vraždou minulý štvrtok, keď bol viacerými svedkami identifikovaný ako majiteľ bicykla nájdeného na mieste činu. Obrázok bicykla bol zverejnený ako súčasť výzvy pre svedkov, aby sa prihlásili.

Motív vraždy je zatiaľ neznámy a polícia nepozná ani žiadne prepojenie medzi podozrivým a zavraždenou ženou. Je možné, že sa stala náhodnou obeťou, keďže jedna svedkyňa vypovedala, že ju niekto popri kanáli sledoval niekoľko hodín pred vraždou.

Vyšetrovanie vraždy nadobudlo dramatický spád, keď v piatok policajti odviedli do bezpečia manželku podozrivého aj s tromi deťmi. Detektívi a kriminalisti potom prehľadali dom, v ktorom bývali.

Polícia je presvedčená, že už čoskoro bude mať v rukách dostatok dôkazov, aby mohla podozrivého obviniť z vraždy.

Vražda vyvolala búrlivú celonárodnú diskusiu o útokoch na ženy. Smútočné zhromaždenia sa konali po celom Írsku, ale aj v Anglicku, Škótsku a v Austrálii.

Fair play to the Antrim hurlers, who paid their respect to fellow Gael Ashling Murphy and laid flowers at the canal in Tullamore before their game against Offaly today 💛 pic.twitter.com/BDdcrmBioY