14. september 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Zbavil dievča panenstva a dostal takmer sedem rokov basy

Súd vo Veľkej Británii odsúdil nepodmienečne slovenského sexuálneho predátora, ktorému sa páčia mladé dievčatá. Doživotne tiež bude vedený v registri sexuálnych násilníkov.

Zdroj: TASR/AP

Iný kraj – iný mrav… Za pohlavný styk s dievčinou mladšou ako 16 rokov by muž na Slovensku basu nedostal, ak by mala aspoň 15 rokov. Vo Veľkej Británii však áno. Za mreže britského väzenia putuje aj Damien Kovac, ktorý ako slovenský občan žije v britskom meste Little Horton.

Úbohé dievča…

Britský portál telegraphandar­gus.co.uk už v titulku píše, že „Detský sexuálny násilník skončil za mrežami za sex s dievčaťom.“ Trest takmer sedem rokov nepodmienečne mu odklepol sudca Richard Mansell.

„Damien Kovac (21) bol uznaný vinným z trestného činu sexuálneho styku s dieťaťom mladším ako 16 rokov. Tínedžerku zneužil približne desaťkrát,“ píše britský portál.

Sudca Mansell odsúdil Slováka s tvrdým komentárom: „Pripravili ste to nevinné tínedžerské dievča o mladosť a panenstvo.“ Koľko presne malo dievča rokov súd neuviedol.

Žiadna ľútosť

Damien Kovac si vo Veľkej Británii našiel zamestnanie ako pracovník výroby, ale podľa portálu sa stále nenaučil jazyk. Po anglicky vraj rozpráva len minimálne.

Jeho obhajoba uviedla, že odsúdenie pre neho znamenalo „stratu rodiny a zázemia.“ Napriek tomu sa však pred súdom nijako nekajal za to, čo urobil. „Kovac dal najavo len veľa sebaľútosti, ale žiadnu ľútosť nad svojimi skutkami,“ píše telegraphandar­gus.co.uk.

Ak zostane žiť vo Veľkej Británii aj po odpykaní trestu, určite mu život neuľahčí ešte jedna súčasť odsúdenia – „Kovac sa musí doživotne zapísať do zoznamu sexuálnych násilníkov.“

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk