12. jún 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Bol vrah zo školy vo Vrútkach zároveň obeťou?

Strašné nešťastie, pri ktorom mladý muž pobodal nožom učiteľov i žiakov vo Vrútkach, okamžite obletelo zahraničnými médiami. Všetci riešia jeho motív, ktorý si už zrejme vezme so sebou do hrobu.

Zdroj: TASR

Spravodajské portály po celej Európe si všímajú tragédiu z Vrútok. Mladý muž (22) tam násilím vtrhol do školy, ktorú kedysi navštevoval. Rozbil okno a nožom zaútočil na pedagogický personál i žiakov. Bohužiaľ, zástupca riaditeľky jeho besnenie neprežil. Dve deti a učiteľka ležia v nemocnici.

Vrah ako obeť?

Český portál blesk.cz detailne približuje okamihy tragédie. „Začal bodať, deti bodol nožom, môjho vnuka do ramena a do brucha,“ cituje slová starého otca jedného žiaka. Šialenec pokračoval ďalej, a keď smrteľne zranil zástupcu riaditeľky vybehol von a chcel utiecť.

„Školník ho prenasledoval, ale aj toho mladík zranil. Nakoniec ho dostihla polícia a zastrelila ho služobnou zbraňou. Nebola iná možnosť, muž sa aktívne bránil,“ dodáva portál.

Mladý muž si už navždy vezme so sebou do hrobu tajomstvo, prečo to urobil. Polícia prehľadala jeho domov, ale zatiaľ bez výsledku. „Motív jeho útoku zostáva neznámy,“ uvádza britský portál bbc.com.

Objavili sa však informácie, že vrah mohol byť v detstve obeťou posmeškov spolužiakov, pretože mal na ústach rázštep. Kruté správanie, ktoré musí dieťa znášať, sa neskôr môže podpísať pod jeho psychické problémy.

„Minister zdravotníctva Krajčí nekomentoval špekulácie, že útočník bol ako študent na škole vystavený šikane, a teda že mohlo ísť o jeho pomstu,“ dodáva blesk.cz. Ak by sa táto línia potvrdila, bolo by namieste otvoriť vážnu debatu o tom, ako lepšie potláčať všetky formy šikany a neznášanlivosti voči inakosti na školách.

Slová útechy

O téme píše aj európsky portál euronews. Cituje pritom slová viacerých slovenských politikov, ktorí vyjadrili rodinám dotknutých a pozostalých hlbokú sústrasť.

„Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila hlboký zármutok nad touto tragédiou, úprimnú sústrasť príbuzným obetí a podporu zraneným, učiteľom a policajtom,“ píše euronews.

Zmieňuje aj výrok premiéra Igora Matoviča o tom, že bohužiaľ žijú medzi nami aj šialenci a ich strašným činom nedokážeme vždy predísť. Minister školstva Branislav Gröhling už avizoval debatu o tom, ako lepšie zaručiť bezpečnosť škôl, aby sa podobná situácia už nezopakovala.