Svetoznáme firmy idú príkladom: Púšťajú sa do boja s emisiami

22. júl 2020

Firmy spúšťajú iniciatívu na urýchlenie postupu k čistej budúcnosti bez emisií. Chcú ísť príkladom a zmapovať smer, ktorým by sa mali riadiť ďalšie podniky.

Vedúci predstavitelia deviatich spoločností dnes oznámili založenie novej iniciatívy na urýchlenie prechodu na čisté nulové globálne hospodárstvo.

Nulové čisté emisie

Iniciatíva, známa ako Transformácia na nulové emisie (Transform to Net Zero), má v úmysle vyvinúť a dodať výskumné, usmerňujúce a implementovateľné mapy, ktoré všetkým podnikom umožnia dosiahnuť nulové čisté emisie.

„Priepasť medzi tým, kde sa teraz z hľadiska klimatických zmien nachádzame a kde by sme mali byť, sa stále rozširuje. A rovnako tak sa rozširuje priepasť medzi podnikmi, ktoré o zmenách len hovorí a tými, ktoré skutočne vyvíjajú nejakú činnosť. Táto nová iniciatíva predstavuje skvelý potenciál na prekonanie týchto priepastí. Najmä, ak ostatné podniky budú pokračovať v šľapajach tejto koalície, pôjdu príkladom a budú využívať ten najvýkonnejší nástroj, ktorý pre boj s klimatickými zmenami majú – svoj politický vplyv,“ vyhlásil Fred Krupp, prezident Fondu ochrany životného prostredia (Environmental Defense Fund).

Transformácia na nulové emisie sa zameria na umožnenie podnikovej transformácie potrebnej na dosiahnutie čistých nulových emisií najneskôr do roku 2050, okrem stimulácie širších zmien so zameraním na politiku, inovácie a financie. Výstupy iniciatívy budú široko dostupné pre všetkých, a môžu sa pripojiť aj ďalšie spoločnosti. Iniciatíva má v úmysle dokončiť výstupy tejto práce do roku 2025.

Iniciatívu budú viesť zakladajúci členovia, medzi ktorých patria spoločnosti A. P. Moller – Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft Corp., Natura &Co, NIKE, Inc., Starbucks, Unilever a Wipro, ako aj Environmentálny obranný fond (Environmental Defense Fund (EDF). Iniciatívu podporuje BSR, ktorá slúži ako sekretariát pre iniciatívu.

