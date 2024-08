9. august 2024 TOS Lifestyle TAJOMSTVO legendárnych spomalených záberov v BAYWATCHI: Vôbec tam nemali byť! Pre mladých legenda, o ktorej im rozprávali, pre staršie ročníky dávka nostalgie. Kultový seriál si opäť podmaňuje Slovákov.

V strede júla spustila Markíza svoj piaty kanál s názvom Klasik, na ktorom dostávajú priestor staršie legendárne seriály. Okrem iného aj Baywatch – Pobrežná hliadka.

Jeho neodmysliteľnou súčasťou sú aj spomalené zábery. Ako si zaspomínal pre Markízu hlavný protagonista seriálu David Hasselhoff alias Mitch Buchannon, tieto kultové seriálové vsuvky priniesla úplná náhoda.

Príliš krátke

„Keď sme ponúkali televízii pilotný diel Pobrežnej hliadky, tak nám ho vrátila späť. Museli sme to vylepšiť, investovať do toho viac peňazí a skúšali sme ho opäť pretlačiť. Zistili sme však, že sme kratší o štyri minúty, ako by sme mali byť. Netušili sme, čo urobíme," priblížil situáciu hviezdny herec.

Poznamenal, že štyri minúty je v tomto prípade neskutočne dlhý čas.

„Zrazu išlo okolo nás dievča. Niekomu napadlo, aby sme to dievča nakrútili a spomalili. Urobili sme to a zrazu vyzerala naozaj neskutočne dobre. Bolo rozhodnuté, nakrúťme viac dievčat! Mali sme spomalené zábery dievčat, všetky boli krásne. Mali sme pekných chalanov, všetci vyzerali dokonalo,“ pokračoval Hasselhof.

Ešte zvučka

Čo sa však nestalo, stále boli o minútu kratší, ako bolo treba. "Tak sme sa rozhodli nakrútiť úvodnú zvučku a bolo to,“ prezradil seriálový Mitch.

Zdá sa, Markíza staršími seriálmi trafila klinec po hlavičke a ulahodila mnohým televíznym divákom. Televízny líder už po prvom vysielacom dni hlásil úspech.

„Markíza Klasik má za sebou prvý vysielací deň s fenomenálnymi výsledkami,“ napísala televízia na sociálnej sieti hneď deň po štarte svojho nového kanála.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk