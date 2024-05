18. máj 2024 Tlačové správy Talentovaní hokejisti o MS 2024 Hokejové Slovensko je vo vytržení. Po roku sme sa opäť dočkali hokejového sviatku, na ktorom od začiatku veríme, že nebudeme hrať druhé husle!

9 Galéria Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Pri tejto príležitosti sme pripravili anketu s tromi talentovanými hokejistami z takmer 60 podporených hokejových subjektov. Kto podľa mladíkov získa majstrovskú trofej a kam to dotiahne Slovensko?

Boris Krajčír (HK Levice)

Stále len 14-ročný Boris Krajčír má za sebou už ako žiak základnej školy kvalitné medzinárodné hokejové turnaje. Do Lotyšska, Francúzska a najnovšie aj do Švédska, kde mu s úhradou pomohol Fond pre budúcnosť športu, sa dostal v rámci výberu talentovaných hokejistov. Hráč Levíc vďaka tomu získal nenahraditeľné skúsenosti na ceste za jeho snom – túži sa stať profesionálnym hokejistom. Aktuálne sa teší na majstrovstvá sveta, na ktorých verí, že naši reprezentanti budú hrať o medailu.

Umiestnenie Slovenska na MS – 3. alebo 4. miesto

Kto sa stane majstrom sveta – Kanada

Ktorý tím inkasuje najviac gólov – Poľsko

Najobľúbenejší hráč Slovenska na MS – Juraj Slafkovský

Ktorého zahraničného hráča by chcel vidieť na MS – Connor Bedard

Hana Krákorová (ŠKP Bratislava)

Talentovaná reprezentantka hrajúca za ŠKP Bratislava sa do Fondu pre budúcnosť športu prihlásila s cieľom zabezpečiť si nové hokejové pomôcky. Kúpila si korčule aj dve hokejky a jednou z nich v januári strelila víťazný gól, ktorý rozhodol o postupe do štvrťfinále MS žien do 18 rokov. Pre Hanu Krákorovú to bola tretia účasť na MS do 18 rokov, na ktoré sa prvýkrát dostala už ako 15-ročná. Jej snom je hrať v zámorí univerzitný hokej a pre zaujímavosť pred prvým buly v rámci rituálu vždy dvakrát podupká na jednej aj druhej nohe.

Umiestnenie Slovenska na MS – Semifinále

Kto sa stane majstrom sveta – Kanada

Ktorý tím inkasuje najviac gólov – Poľsko

Najobľúbenejší hráč Slovenska na MS – Martin Fehérváry

Ktorého zahraničného hráča by chcel vidieť na MS – Connor Bedard

Ján Krempaský (HOBA Bratislava)

Inštinkt na góly má vrytý v DNA! Preto sa 16-ročný Ján Krempaský takmer každú sezónu teší z honoru najlepšieho strelca. Hráč HOBA Bratislava sa k hokeju dostal vďaka kamarátovi, ktorého ako 6-ročný stretol v okolí zimného štadióna v Poprade, odkiaľ pochádza. Nebolo o čom, hokeju doslova prepadol, hrá ho do dnes a na konte má niekoľko individuálnych aj tímových úspechov na celoštátnej úrovni. Vďaka grantu sa na ďalšiu sezónu môže pripravovať aj s novým výstrojom, hokejkami a uhradí si aj osobného trénera.

Umiestnenie Slovenska na MS – Štvrťfinále

Kto sa stane majstrom sveta – Kanada

Ktorý tím inkasuje najviac gólov – Poľsko

Najobľúbenejší hráč Slovenska na MS – Martin Fehérváry

Ktorého zahraničného hráča by chcel vidieť na MS – Sidney Crosby

