19. október 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska Taraba NECHÁPE, čo zlé napísal o Čaputovej dcére: Teraz som JA šikanovaný! Neostal ticho! Poslanec Taraba nerozumie, čo "zlé" statusom na adresu prezidentkinej dcéry urobil. On sám teraz hovorí o šikane na jeho osobu.

Fashion LIVE 2021 dostáva akúsi trpkú príchuť. Najprv strhla na seba značnú pozornosť neprehliadnuteľná začínajúca modelka Emma Čaputová, dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej.

Nádejnú debutantku však neskôr okomentoval verejne poslanec Tomáš Taraba na svojom Facebooku. „Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku.“ Tento jeho (možno dobre mienený) komentár bol doslova rozbuškou nielen vo virtuálnom svete, ale aj politickej scéne, ktorú bez povšimnutia nenechala ani polícia.

Lebo prezidentka?

Ozvala sa prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nazvala útok na politika alebo političku cez deti za politické dno. „Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte,“ odkázala mu prostredníctvom statusu na Facebooku.

Je to šikana poslanca?

Čo si myslí sám poslanec? Neostal ticho a reagoval na vzniknutú situáciu vo videu na svojom Facebooku, pričom sa priznal, že od momentu príspevku, ktorý spustil doslova vášne, poskytol „asi 30 rozhovorov“.

„Považujem to za nič iné len ako šikanu voči svojej osobe, pretože ja som nenapísal nič iné, ako túto vetu,“ vyjadril sa jasne politik. Nuž, polícia ma iný názor, opačný.

A pripomenul, že keby niekto napísal o jeho synovi, že je talentovaný hokejista, tak určite to nepovažuje za šikanu, ale povedal by, že „má pravdu“.

Fantasmagorie médií?

Poslanec okomentoval aj vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej. „A to, že pani prezidentka komentuje vetu, že jej dcéru považujem za nádejnú modelku a to, že ona to považuje za nejaké dno, tak… tak nerozumiem takémuto vyjadreniu.“

Zároveň opísal, ako to na Slovensku podľa jeho slov funguje. „Tak na tomto môžeme vidieť, ako na Slovensku fungujú médiá, že môžete si prečítať jednu vetu… môžete si prečítať fantasmagorie okolo toho, ktoré nikto iný okolo toho vytvorí… takto to, žiaľ, funguje v politike,“ myslí si.

