8. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Tatar je šťastím bez seba: Jeho odpisovaný Montreal sa postaral v NHL o senzáciu! VIDEO

Hokejisti Montrealu Canadiens so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom postúpili do 1. kola play off zámorskej NHL, keď poslali domov favorizovaný Pittsburgh.

Zdroj: TASR/AP

Vo štvrtom zápase predkola Východnej konferencie zvíťazili v Toronte nad Pittsburghom 2:0 a v celej sérii triumfovali 3:1. Tatar v súboji nebodoval, na ľade strávil vyše 16 minút.

Takmer nikto im neveril

Historicky najúspešnejší klub NHL tak zavŕšil prekvapenie, keď sa mu z pozície nasadenej dvanástky v rozšírenom play off dávali proti Pittsburghu iba malé šance. „Chytili sme sa stebla slamy a ukázali všetkým, že sa v nás mýlili,“ vyhlásil brankár Carey Price, ktorý mal v zápase 22 zákrokov a vychytal čisté konto. „Veríme si. Užívame si úspech, ktorý sme dosiahli, no zároveň si uvedomujeme, že nás čaká súboj s najvyššie nasadeným. Budeme musieť byť ešte lepší. Máme veľkú šancu herne povyrásť, nemohli sme si vypýtať lepšiu príležitosť,“ povedal tréner Canadiens Claude Julien.

Aj Crosby uznal ich kvality

Kredit súperovi musel uznať aj hviezdny útočník Pittsburghu Sidney Crosby: „Hralo sa na tri víťazné stretnutia, všetko sa mohlo stať. Urobili sme pár dobrých vecí, ale nebolo ich dostatok. Treba uznať kvality súpera, hrali veľmi dobre.“

Marinčin to s Torontom ustál

Šancu na postup si udržalo Toronto so slovenským obrancom Martinom Marinčinom, ktoré zvíťazilo nad Columbusom 4:3 po predĺžení a sériu vyrovnalo na 2:2 na zápasy. Marinčin strávil na ľade vyše 13 minút a zapísal si jeden mínusový bod. Ešte päť minút pred koncom pritom Toronto inkasovalo gól od Boona Jennera na 0:3 a bolo na pokraji vypadnutia. Dokázalo však predviesť nevídaný obrat, vyrovnať a v 14. minúte predĺženia rozhodol Auston Matthews. „V takýchto chvíľach vám skrátka vypne myseľ. Veľké uznanie si zaslúžia všetci hráči. Držali sme sa, bojovali a nikto to nevzdal,“ uviedol americký center, ktorý si v zápase pripísal aj dve asistencie.

Ďalší traja postupujúci

Do 1. kola play off postúpili aj hráči Arizony, ktorí zdolali v Edmontone Nashville 4:3 po predĺžení a v série uspeli 3:1 na zápasy. Ďalej ide aj Chicago, ktoré zvíťazilo nad Edmontonom 3:2 po predĺžení a v sérii uspelo rovnako 3:1. Vancouver zvíťazil nad Minnesotou 5:4 po predĺžení a taktiež získal miestenku do 1. kola play off. V extračase o tom rozhodol presný zásah Christophera Taneva, Canucks v sérii zvíťazili 3:1 na zápasy.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR