Nedávno hral za Nové Zámky a Nitru, teraz má zmluvu v NHL: Mladík si ide za snom!

Keď sa vlani rozhodol ísť do zámoria, nedávalo sa mu veľa šancí. Teraz je všetko inak! Slovenský hokejista Róbert Lantoši má zmluvu v s tímom z NHL!

Dvadsaťštyriročný krídelník odohral v uplynulej sezóne 50 zápasov za farmársky klub Providence Bruins, v ktorých zaznamenal 11 gólov a 21 asistencií. To zaujalo aj vedenie prvého tímu v Bostone Bruins.

Skok ako hrom

Vedenie zámorského klubu, v ktorom pôsobia aj ďalší Slováci Zdeno Chára, Jaroslav Halák a Peter Cehlárik, zaujal v sezóne 2018/2019. Lantoši ju odohral v Tipsport Lige v drese Nitry, v 56 dueloch zaznamenal 58 bodov (20+38). Vlani v máji reprezentoval Slovensko ma svetovom šampionáte v Košiciach, v siedmich zápasoch si pripísal dve asistencie. Aj to mu pomohlo a otvoril dvere do zámoria. „Dva týždne po MS mi volal môj agent, že sa mi ozve manažér z Providence. Naozaj, hneď mi volal pán Sweeney, ktorý mi predostrel svoju víziu a ja som mu povedal, že to chcem skúsiť a veľmi sa na to teším,“ povedal takto pred rokom pre Ticketportal.tv Lantoši.

Sen sa stal skutočnosťou

Rodák z Prievidze, ktorý hokejovo vyrastal v Žiline sa postupne prepracoval v juniorskom veku do Švédska. Na severe Európy vydržal päť rokov, no potom sa rozhodol pre návrat domov. Upísal sa Novým Zámkom, čo bolo v sezóne 2017/2018, kde si zahral aj v druhej najvyššej slovenskej lige za B-tím. O rok už bol lídrom v Nitre, odkiaľ sa vypracoval až na svetový šampionát, kam ho nominoval kanadský kouč národného tímu Craig Ramsay. Najnovšie sa sa dohodol s Bostonom a zmluva znie: Na jeden rok so základným ročným platom 750-tisíc dolárov.

