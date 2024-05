27. máj 2024 TOS Lifestyle Ťažko zaspávate? Vďaka tomuto vojenskému triku vraj zaspíte do DVOCH MINÚT! Vyskúšate tento trik? Zaspať by ste vďaka nemu mali už do dvoch minút.

Vojaci si v niektorých situáciách nemôžu dovoliť nedostatok spánku. Doplatila by na to ich fyzická a psychická pripravenosť. A to môže mať fatálne následky.

Americkí vojenskí vedci preto vyvinuli metódu, ktorá aj v extrémnejších podmienkach pomôže zaspať do dvoch minút. Prostredníctvom videa na TikToku ju opísal fitness expert Justin Agustin.

Čo treba urobiť?

V zásade nejde o nič komplikované, ale treba túto techniku praktizovať sústavne po dobu šiestich týždňov, aby si ju človek naplno osvojil.

Nájdite si čo najpohodlnejšiu polohu pre vás a začnite tvárou. Zatvorte oči, vedome uvoľnite čelo, líca a čeľusť. Sústreďte sa na svoj dych, poriadne nadychujeme a vydychujeme.

Následne uvoľnite hornú časť tela. Ramená musia byť úplne uvoľnené, oblasť krku nehybná. Prejdite na ruky, ako prvú nechajte visieť dominantnú ruku. Ak nedochádza k uvoľneniu, pevne napnite svaly rúk a potom znova uvoľnite.

Nasledujú nohy. Nasmerujte všetky vnemy na pravé stehno, ktoré chcete mať úplne uvoľnené. Ak sa vám už zdá táto časť tela ako „bez života“, prejdite na dolnú časť nohy, uvoľnite členok a chodilo. To isté urobte následne s ľavou nohou.

Keď sa fyzicky upokojíte, je dôležité vypnúť myslenie. Toto je tá zložitejšia časť. Stačiť by malo len desať sekúnd „neprítomnosti“ a teda žiadne myšlienky v hlave. Pomôcť môže upokojujúca predstava, buď sa plavíte v kanoe na pokojnom jazere alebo ležíte v hojdacej sieti, kde je úplná tma.

Naozaj to funguje?

Metóda americkej armády sa vraj osvedčila pre vojakov v núdzi. Pomôže však zaspať každému? Špecializovaný nemecký magazín Fitbook to zisťoval u spánkového lekára Michaela Felda.

Ten túto metódu uznáva ako modifikovanú formu progresívnej svalovej relaxácie podľa Jacobsona.

V skutočnosti miera úspešnosti určite nebude 96 percent, ako sa často uvádza. A určite nepomôže mnohým zaspať v extrémnejších, napríklad hlučných podmienkach.

Ak však máte problémy so zaspávaním, možno to stojí za vyskúšanie. Nič za to nedáte a tento trik má rozhodne menej vedľajších účinkov ako tabletka na spanie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk