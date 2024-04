30. apríl 2024 TOS Lifestyle Producentka, ktorá stojí za Let´s Dance aj Ružou pre nevestu: Slovensko chce dobyť s NOVOU ŠOU Hlavnými protagonistami novej reality šou budú manželia Vrbovskí. Štýl à la Geissenovci ale nečakajte.

Gabriela Ruman, predtým Drobová, sa stala známou ako moderátorka. Dnes pôsobí ako producentka, dramaturgička, ale aj sama vlastní módnu televíziu.

Nový formát

Je takpovediac sivou eminenciou najsledovanejších televíznych programov. Má veľkú zásluhu na dotiahnutí šou ako Let´s Dance, Ruža pre nevestu či Pečie celé Slovensko.

„Som komerčný typ človeka, ktorého keď niečo zaujme na obrazovke, dá na svoj pocit a vie, že daný formát uspeje,“ poznamenala v rozhovore pre Život.pluska.sk.

A prezradila aj to, že divákom prinesie ďalší nový formát, v spolupráci s manželmi Vrbovskými.

„Ide o náročnú a dlhodobú produkciu, o ktorej sa s manželmi Vrbovskými bavíme už pár rokov. Čakali sme na správne načasovanie, až sme si povedali, že je dobrý čas, a od januára točíme spoločne šou, kde sme všetci traja aj v úlohe producentov,“ ozrejmila.

Iné ako Geissenovci

Pôjde podľa jej slov o reality šou, ale nie v štýle Geissenovcov. „Bude to o nich, ale nebude to robené formou konfliktov alebo vyfabulovaných situácií. Pôjde o ich reálny život bez príkras so všetkými radosťami a starosťami, aké majú,“ načrtla pre Život.pluska.sk.

Je presvedčená, že o život Jasminy a Rytmusa je obrovský záujem. „Pre mňa bola motivácia aj to, že oni dvaja majú svoj vzťah veľmi dobre nastavený ako manželia. Myslím, že mnohých prekvapia až šokujú a pre iných budú inšpiráciou,“ myslí si Ruman.

Na archívnej foto: Gabriela Ruman a Jasmina Alagič Vrbovská

