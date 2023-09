Televízna šou Na nože v Košiciach: Martinovi CHUTILO, no ešte nikdy nebol taký SKLAMANÝ!

Televízna šou Na nože spočíva v tom, že reštaurácia, ktorej sa v biznise nedarí podľa predstáv, si zavolá uznávaného slovenského šéfkuchára Martin Nováka, aby jej pomohol a pochopiteľne, aby sa takýmto spôsobom zviditeľnila.

Novák na úvod ochutná vybrané jedlá a urobil tak aj po príchode do jednej z reštaurácií v košickej Optime. No bolo to iné, ako v prípade ostatných častí relácie. Narozdiel od iných reštaurácií, jedlo v tejto totiž od začiatku chválil!

Kde bol teda problém? Málo zákazníkov. „Martin Novák cítil, že v podniku nie je niečo v poriadku. Medzi personálom necítil dobrú energiu, z otvorenej kuchyne počul hádky a jedna z čašníčok sa ho dokonca bála,“ uvádza Markíza na svojom webe.

Televízny šéfkuchár zároveň poukazoval na to, že zameranie ponuky reštaurácie nie je špecifické a dostatočne sa neodlišuje.

​Počas záťažového večera však Martin Novák započul, čo si o zostavenom jedálnom lístku myslia majiteľ so šéfkuchárom reštaurácie a neboli to práve uznanlivé slová. Práve naopak, vôbec sa s tým nestotožňovali.

„Pre Martina to bolo, akoby mu vrazili nôž do chrbta. Preto sme Martina oslovili, aby sa k situácii vyjadril. Priznal sa, že išlo asi o najťažšie nakrúcanie relácie, aké doteraz zažil. Košická reštaurácia bola tiež prvou, do ktorej sa ani nemal vôbec chuť vrátiť,“ uviedla televízia. Sklamanie pramenilo z toho, že snaha celého štábu a aj jeho vyšumela do prázdna.