15. november 2020 Eva Mikulová Zo Slovenska Terasy sú otvorené, ale prázdne: Sme vďační za každého zákazníka, tvrdia majitelia, FOTO

Do gastroprevádzok je ešte vstup zakázaný. Objednať si môžete len vo vonkajších priestoroch alebo si zobrať jedlo so sebou.

12 Galéria

Foto: Eva Mikulová

Reštaurácie, kaviarne, bary, vinotéky…sú v tomto období pomaly na pokraji krachu. Aby zvládli toto ťažké obdobie, robia všetko preto, aby svoje prevádzky úplne nezavreli a ich zamestnanci neskončili „na dlažbe.“

Mnohé podniky v Košiciach, ktoré majú vonkajšie priestory, čiže terasy, ich nechali otvorené i v tomto chladnom období a svojich zákazníkov tam radi obslúžia.

Popíjať a jesť počas sychravého, studeného počasia nie je však žiadna príjemná činnosť a tak sú terasy väčšinou prázdne i keď nechýbajú deky a niekde sú i vonkajšie ohrievače.

Ako dlho vydržia?

Majitelia mnohých prevádzok ponúkajú donášku jedál i nápojov a veria, že už čoskoro privítajú opäť svojich zákazníkov. „Keď sme na začiatku museli dodržiavať, že v podniku musia byť dvojmetrové odstupy a stanovené štvorcové metre na zákazníkov, tak sme to vnímali ako veľmi obmedzujúce. Čo by sme dnes zato dali, keby sme mohli fungovať aspoň v takomto režime,“ hovorí majiteľka najstaršieho pivovaru v Košiciach – Golem, Beáta Murková.

„Po prvej vlne sme sa tešili, že bude leto a budú letné terasy a ľudia budú sedieť vonku, čím sa náš problém trochu vyriešil. Ale keď prišla druhá vlna a ľudia dnu ísť nemôžu, tak je mi nepríjemné i z ľudského hľadiska, že moji zákazníci, vďaka ktorým fungujeme už 20 rokov, musia byť vonku v zime.“

„Tešila som sa, že po celoplošnom testovaní príde sľubované uvoľňovanie pravidiel a prevádzky sa otvoria. A nielen reštaurácie, ale i služby, kiná, divadlá. Nestalo sa, a ja mám taký pocit, akoby nám nakladali…koľko ešte znesieme,“ hovorí.

Zhoršené medziľudské vzťahy

Ako B. Murková hovorí, nepodceňujú koronavírus a robia všetko preto, aby sa svet dostal do normálu. „Aj my predsa dodržujeme základné ochranné pravidlá – rúško, odstup, ruky. Aj my máme svoje rodiny a chceme, aby boli v bezpečí a prečo sa pri dodržiavaní tohto všetkého nemôže človek najesť v reštaurácii, nechápem. Beriem obmedzenie s večerným zatváraním, aby ľudia teraz v podnikoch nevysedávali, ale dať si obed?“

I v Goleme ponúkajú dovoz jedál aj ich vlastného piva. „Áno, museli sme svoj biznis v tejto dobe zmeniť. Denne trávim hodiny na sociálnych sieťach. Fotím každí jedno jedlo, píšem ponuky a som vďačná za každého jedného zákazníka, ktorý príde a zoberie si jedlo alebo pivo. A tiež robíme roznášku.“

„Neviem si predstaviť po vyhlásení ďalšieho 45-dňového núdzového stavu, ako to zvládneme. Je to podľa mňa len o tom, aby sa ľudia nestretávali. Celá situácia neprospieva medziľudským vzťahom, všímam si, že je veľa nahnevanosti, zloby, sliedenia a niekedy aj udavačstva.“

Ako však B. Murková na záver dodáva, verí, že bude lepšie: „Je nás ešte veľa takých, čo sa snažíme riešiť problémy s hlboko ľudským prístupom a nechceme strácať optimizmus a nádej.“

Zdroj: Dnes24.sk