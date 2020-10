23. október 2020 Tlačové správy Tesco prináša slovenským zákazníkom potraviny za každých okolností

Tesco si plne uvedomuje svoju zodpovednosť pri zásobovaní obyvateľov Slovenska potravinami. V súčasnom náročnom období vyvíja reťazec maximálne úsilie, aby priniesol bezpečný nákup všetkým zákazníkom a naďalej chránil zdravie kolegov.

„Našim zákazníkom chceme za každých okolností prinášať potraviny a všetky potrebné výrobky. Na aktuálnu situáciu sme pripravení aj vďaka našim skúsenostiam z jarného obdobia. Zásoby potravín, drogérie a ďalších výrobkov v našich distribučných centrách sú dostatočné a priebežne pokračuje ich plynulé dopĺňanie,“ uviedol manažér externej komunikácie Tesca na Slovensku Peter Steigauf. Z distribučných centier Tesca v Beckove a Prešove denne putujú čerstvé i trvanlivé potraviny do každého zo 153 obchodov Tesca na Slovensku.

V Tescu je bezpečnosť zákazníkov a kolegov na prvom mieste. Aby sa zákazníci cítili pri nákupe maximálne bezpečne, reťazec vo svojich obchodoch dohliada na dodržiavanie preventívnych opatrení, ktoré chránia zdravie nakupujúcich a kolegov.

V každom zo 153 obchodov Tesca sú samozrejmosťou posilnené hygienické rutiny. Predajne – vrátane košíkov, vozíkov, kľučiek a ďalších plôch – sú dezinfikované ešte pred otvorením a následne pravidelne so zvýšenou intenzitou v priebehu celého dňa.

Tesco dbá na to, aby zákazníci vstupovali do našich obchodov len v ochranných rúškach a v rukaviciach, prípadne po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky. Reťazec zákazníkov povzbudzuje, aby využívali bezkontaktnú platbu kartou či službu Scan&Shop, vďaka ktorej svoj nákup vkladajú priamo do nákupnej tašky bez vykladania potravín pri pokladni. „Zákazníkov zároveň prosíme, aby boli ohľaduplní a disciplinovaní, a dodržiavali bezpečný odstup od iných nakupujúcich,“ doplnil Peter Steigauf z Tesca.

Dôležitou pomocou je v súčasnej situácii služba Tesco Online nákupy, ktorá prináša komfortnú online donášku potravín.

Pre zákazníkov, ktorí sa nenachádzajú v dostupnosti Tesco Online nákupov, je dostupná služba Tesco Zásielka. Ide o vopred pripravené balenie 24 trvanlivých potravín a ďalších nevyhnutých výrobkov doručené kuriérskou službou po zadaní objednávky.

Tesco si veľmi váži obetavú a dôležitú prácu všetkých svojich kolegov, pretože iba vďaka nej dokáže každý deň obslúžiť zákazníkov. „Našich kolegov v obchodoch a distribučných centrách podporujeme najlepšie, ako je to možné. Aj s ohľadom na blížiace sa obdobie Vianoc, aktuálne počítame s posilnením našich tímov v obchodoch, aby sme v každej z našich 153 prevádzok naprieč krajinou mohli prinášať nakupujúcim tie najlepšie služby za každých okolností,“ zdôraznil Peter Steigauf z Tesca.

