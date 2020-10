24. október 2020 Eva Mikulová Správy Testuje sa už druhý deň. V Bardejove aj kúpeľných hostí a na Orave pomáha aj premiér, FOTO

Plošné testovanie Slovákov na Orave a v Bardejove pokračuje bez problémov. Ľudia sú disciplinovaní a účasť bude pravdepodobne vysoká.

Obavy skeptikov sa zrejme nenaplnia. Účasť ľudí na testovaní na Orave a v Bardejove bude pravdepodobne i počas druhého dňa vysoká.

„Všetky odberné miesta v Námestove by podľa mojich informácií mali fungovať. Tie, ktoré sme v piatok (23. 10.) zlúčili, fungujú v rovnakom režime, no majú viac personálu, takže môžu aj viac testovať,“ povedal pre TASR prednosta námestovského mestského úradu Dušan Jendrašík.

Ľudia chcú chodiť do práce

Atmosféru sme zachytili i my priamo v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch. Ľudia už od otvorenia testovacích odberných miest disciplinovane a v odstupoch stoja v rade. Otestovať sa dali i kúpeľní hostia, pretože liečebné pobyty ešte nie sú zrušené.

Podobne to vyzerá i na Orave. Ľudia chcú vedieť na čom sú. „Potrebujem ísť v pondelok do práce a tak sa musím ísť dať otestovať. Od pondelka som síce chorá a mám od utorka test negatívny, ale keď chcem ísť do práce, musím mať test s najskorším dátumom 23. október,“ povedala nám Jana z Dolného Kubína.

Druhý deň pilotnej fázy plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa vo všetkých troch okresných mestách na Orave začal podľa plánu. Odberné miestnosti v Dolnom Kubíne, Námestove i Tvrdošíne sa v sobotu otvorili o 08.00 h.

V sobotu sa do akcie zapojil aj premiér Igor Matovič, ktorý bude asistovať pri odoberaní vzoriek na odbernom mieste v Tvrdošíne. Informoval o tom na sociálnej sieti.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele (25. 10.) realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 08.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180-tisíc osôb.

Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Z 61 905 otes­tovaných ľudí na Orave a v Bardejove bolo v piatok 2225 infekčných.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR