20. jún 2024 Rastislav Búgel Lifestyle TIETO potraviny podľa WHO spôsobujú státisíce úmrtí ročne! Jete ich aj VY! Svetová zdravotnícka organizácia bije na poplach. Jeden druh potravín podľa nej zabíja stovky tisíc Európanov ročne.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala dôležité varovanie. Ako informoval server tn.cz, ide o priemyselne spracované potraviny, ktoré podľa zverejnenej správy spôsobujú v Európe vážne zdravotné problémy, ktoré často končia dokonca až smrťou.

Lacné a nebezpečné

Nadmerná konzumácia priemyselne spracovaných potravín vedie k obrovským problémom hlavne vo vyspelých krajinách. Hrozbou sú hlavne potraviny s veľkým podielom nezdravých tukov, cukrov a soli.

„Príkladom sú napríklad fastfoody, ale aj polotovary. Najväčší problém u týchto jedál je ich vysoká dostupnosť a často nízka cena, čo znamená, že ich často volia najmä ľudia z nižších spoločenských vrstiev. Tí potom najviac trpia dôsledkami,“ píše server.

Ročne zabijú stovky tisíc ľudí

Častá konzumácia týchto jedál potom často vedie k vážnym chorobám. „Nezdravá strava je teraz hlavným zdrojom zdravotných rizík po celom svete. Prispieva k chorobám ako obezita, cukrovka, srdcové choroby, mŕtvica a rakovina,“ uvádza sa v správe.

Choroby spôsobené nadmernou konzumáciou priemyselne spracovaných jedál vykazujú vysokú úmrtnosť.

Iba v samotnej Európe zabijú choroby spôsobené častou konzumáciou takýchto jedál približne 369-tisíc ľudí ročne.

„Z toho asi dve tretiny zabijú jedlá s vysokým obsahom soli, zatiaľ čo viac ako u stovky tisíc ľudí je hlavným zabijakom priemyselne spracované mäso,“ dodáva tn.cz.

WHO navrhlo niekoľko riešení. Jedným z nich by mohlo byť zvýšenie daní na potraviny, ktoré sú častým pôvodcom civilizačných chorôb. Zvýšila by sa tak ich cena a znížila dostupnosť. „Dôkazy hovoria o tom, že dane na nezdravé potraviny znižujú dopyt,“ uvádza WHO s tým, že dopyt po zdravých potravinách zvyšujú dotácie napríklad na ovocie.

