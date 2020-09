18. september 2020 Milan Hanzel Šport Hokej To nevymyslíš, to je ŽIVOT: O slávny Stanley cup sa pobijú slovenskí kamaráti!

Strieborný pohár príde znovu na Slovensko. Tú česť má ten hráč, ktorého tím vyhrá hokejovú NHL. No, a teraz vo finále proti sebe nastúpia dvaja Slováci.

Málokto by povedal, že sa vo finále tohtoročnej pandémiou skúšanej NHL stretnú dvaja slovenskí hokejisti. A ešte k tomu parťáci z reprezentačnej obrany.

Skúsenosť proti mladosti

V tíme Dallas Stars pôsobí kapitán národného týmu Andrej Sekera, ktorý sa ako 34-ročný po prvý raz v kariére predstaví v hlavnom finále profiligy. Proti nemu sa v drese Tampy Bay Lightning postaví 23-ročný zadák, ktorý má kariéru ešte pred sebou, ale už má na dosah veľký úspech.

Dallas verzus Tampa

Kým postup Tampy do rozhodujúcej série nie je príliš prekvapením, tak pri Dallase je to o inom. Káder je síce prešpikovanými zvučnými menami, ale predsa len, ide už skôr o veteránov. Zdá sa však, že práve im táto „naťahovacia“ sezóna vyhovuje. Stars na ceste v konferenčnom finále vyradili Las Vegas a Tampa v noci triumfom 2:1 po predĺžení rozplakala hráčov New Yorku Islanders.

Kto napodobní Hossu?

Prvý duel série je na programe v noci na nedeľu o 1.30 SELČ. Slovenský hokejista zdvihne nad hlavu Stanleyho pohár prvýkrát od roku 2015. Pred piatimi rokmi ho do Trenčína priviezol Marián Hossa, trojnásobný držiteľ v drese Chicaga.

