17. september 2020 Milan Hanzel Magazín Ona Speváčka Lucie Bílá prekonala koronavírus a tvrdí: Je to iba blbá chrípka!

Ďalšia populárna osobnosť oznámila, že sa nakazila vírusom COVID-19. Ide o českú spevácku ikonu Luciu Bílú, ktorá k tomu povedala niekoľko slov. Čo presne?

U našich západných susedov je nová vlna koronavírusu „v rozkvete“. Veď v stredu (16. 9) v Česku hlásili 2139 prípadov COVID-19. Ako sa zdá, koronavírus nevynecháva ani známe osobnosti.

Potvrdila to aj Lucie

Azda najznámejšia česká speváčka už pred pár dňami na svojom Facebooku uviedla, že sa nakazila koronavírusom. „Myslela som si, že COVID sa ma bojí a tak sa mi vyhýba… Bohužiaľ, prestal si to užívať a je bližšie, než som chcela… Moji milovaní, odvtedy som včera v povinnej karanténe! Veľmi na vás myslím, prakticky objímam a dávajte si pozor,“ napísala.

Opisuje priebeh choroby

Dnes (streda 17. septembra) sa Bílá fanúšikom prihovorila opäť, ale už prostredníctvom videa na Facebooku, na ktorom je vysmiata. V podobnom duchu okomentovala aj to, aký priebeh mal u nej koronavírus: „Ten "syčák“ okolo mňa len neprešiel, ale ma pekne dostal. Aspoň vám však môžem povedať svoju skúsenosť o tom, že je to len blbá chrípka, ktorá sa dá prežiť. Je potrebné si na to zvyknúť a byť na seba opatrný, ale inak by som z toho hrôzu nerobila."

Už nie je v karanténe

Speváčka potvrdila, že už nie je v povinnej karanténe. „Som naspäť v kondícii a teším sa na otvorenie svojho divadla, na krsť cédečka. Teším sa hlavne, aby už bolo všetko v poriadku. Aby sme si podávali ruky, či sa mohli objať,“ dodala.

Zdroj: Dnes24.sk