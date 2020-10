TOTO musíte vidieť: Najvyššia budova sveta sa nahodila do československej vlajky!

Včera sme si pripomínali výročie vzniku Československej republiky. Uctili si ho aj v Dubaji, kde sa mrakodrap Burj Khalifa rozsvietil vo farbách trikolóry.

Česká republika si pripomenula 102 rokov od vzniku samostatného československého štátu. Kým u našich západných susedov je tento deň štátnym sviatkom, na Slovensku len pamätným dňom.

Na rozdiel od mnohých ľudí na Slovensku, tak v Spojených arabských Emirátoch, presnejšie v metropole Dubaj, si na niekdajšie Československo spomenuli. A to celkom impozantným spôsobom. Najvyššiu budovu na svete, 828 metrov vysokú Burj Khalifa, rozžiarili do farieb bývalej československej vlajky.

Na twitteri mrakodrapu krásny moment aj odfotili. Čo poviete, môže byť?

نضيء الليلة #برج_خليفة لنحتقل باليوم الوطني لجمهورية التشيك، متمنين لهم المزيد من الازدهار والنمو



To commemorate Czech Republic's national day, #BurjKhalifa lights up in their flag, wishing them prosperity pic.twitter.com/EIZVNFnWm1