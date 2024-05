Toto za posledných 40 rokov ešte nezažili! Okolím Neapola otriaslo 150 zemetrasení, VIDEO

Zemetrasenia podľa miestnych úradov znepokojili obyvateľov, no nespôsobili nijaké veľké škody, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Najsilnejšie zo zemetrasení malo magnitúdu 4,4 a jeho epicentrum sa nachádzalo v aktívnej sopečnej oblasti známej ako Campi Flegrei, ktorá je vzdialená len niekoľko kilometrov od centra Neapola. Toto zemetrasenie zaznamenali v pondelok okolo 20.00 h a jeho epicentrum bolo v hĺbke 2,5 kilometra, uviedol taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie (INGV).

Tomuto zemetraseniu predchádzalo aj jedno slabšie s magnitúdou 3,5 a nasledovalo po ňom množstvo dotrasov. Celkovo zasiahlo oblasť Campi Flegrei v priebehu niekoľkých hodín v noci na utorok asi 150 zemetrasení, uviedol INGV.

Ústav geofyziky a vulkanológie dodal, že bude aj ďalej monitorovať situácii v okolí vulkanickej kaldery, pričom nevylučuje možnosť, že sa vyskytnú ďalšie podobne silné zemetrasenia.

Záchranné zložky hlásili z oblasti postihnutej zemetraseniami trhliny v budovách a padajúce kusy omietky.

V neďalekom meste Pozzuoli zostanú v utorok zatvorené školy a mesto tiež zriaďuje dočasné ubytovanie pre vystrašených obyvateľov okolitých obcí, uviedol tamojší starosta Luigi Manzoni.

Kaldera Campi Flegrei leží medzi mestom Pozzuoli a Neapolom, ktorý sa nachádza pod dobre známou sopkou Vezuv.

Pred 40 000 rokmi prišlo v Campi Flegrei k silnej sopečnej erupcii, ktorá mala vplyv aj na klímu na Zemi. V posledných rokoch kaldera znepokojuje miestnych obyvateľov z dôvodu obnovenia aktivity spôsobenej plynmi z magmy. Podľa odborníkov je však v blízkej budúcnosti nepravdepodobné, že by tam došlo k rozsiahlemu sopečnému výbuchu.

🚨‼️ URGENT – Italy: New seismic eruptions in the Phlegraean fields, Naples with some tremors in Pozzuoli: these are hours of great fear, that a new eruption 🌋 can happen at the Campi Flegrei @Intelsky 💫 pic.twitter.com/oPHVqcDPnk