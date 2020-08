19. august 2020 Milan Hanzel Magazín Tragédia počas Zámeny manželiek: Prečo si účinkujúci siahol na život?

V susednom Česku všetkých ohromila tragická udalosť, ktorá sa udiala v reality šou Výměna manželek. Televízia Nova teraz rieši samovraždu. O čo ide?

Smutný incident sa odohral počas relácie, ktorú na Slovensku poznáme ako Zámenu manželiek. Účinkujúci Stanislav K. sa počas ôsmeho dňa natáčania obesil. Informáciu o tragédii priniesol český portál blesk.cz.

Tešil sa do šou, ale…

Nikto z okolia televízie Nova si nevie vysvetliť, prečo si 42-ročný hasič siahol na život práve počas nakrúcania, keď sa do šou so svojou manželkou sám prihlásil. So Stanislavom sa už jeho rodina a najbližší už stihli aj rozlúčiť na jeho poslednej ceste. V utorok mal totiž pohreb v kostole v Slavkove na Opavsku odkiaľ pochádzal.

„Musíme s ľútosťou potvrdiť úmrtie účastníka jednej z našich show. Jeho rodine vyjadrujeme hlbokú sústrasť. Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu prípadu Políciou ČR nemôžeme oznámiť ďalšie informácie. TV Nova poskytuje vyšetrovateľom všetku súčinnosť,“ uvádza TV Nova v oficiálnom vyhlásení.

Relácia, ktorá preverí osobnosť

Pri takýchto reality šou je bežné, že na účinkujúcich pôsobí vo väčšej miere psychika, stres a prítomnosť kamier a štábu. Z toho pramení oveľa vyššia emotívnosť ľudí, ktorí môžu byť dovtedy pokojnej povahy. Práve dopad verejnosti máva často vplyv na psychiku a následne aj rodinu hlavného aktéra.

Podľa českej polície zanechal Stanislav aj listy na rozlúčku, ktoré by mali priniesť viac svetla do záhadnej samovraždy.

Zdroj: Dnes24.sk