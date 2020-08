19. august 2020 Milan Hanzel Šport Tenis Prvá dovolenka Cibulkovej v úlohe mamy: More, luxus, súkromné lietadlo, syn a partia! FOTO

Len pred pár dvomi mesiacmi sa bývalej tenistke Dominike Cibulkovej narodilo prvé bábätko a už s ním vyrazila k moru. Do Chorvátska išli ako v bavlnke.

Zdá sa, že koronavírus chytil druhý dych, no niekdajšej štvrtej hráčke sveta to neprekáža. Aj napriek tomu sa vybrala na dovolenku do Chorvátska, kam spoločne s manželom Michalom Navarom a synčekom Jakubkom odleteli súkromným tryskáčom.

Luxus a zábava

Dominika je známa tým, že si užíva život a rada sa zabáva. Pred dvomi mesiacmi sa stala prvý raz mamou, keď na svet priviedla syna Jakuba. Síce sa jej život radikálne zmenil, no smiech má na perách stále. Inak by totiž nešla na dovolenku aj s priateľmi. Do ďalekého Dubrovniku sa vybrali luxusne, súkromným lietadlom.

„Bezpečne sme pristáli,“ pochválila sa Cibulková na Instagrame po prílete do prímorského letoviska. Samozrejme, že postupne pridáva na sociálne siete fotografie, na ktorých je vidieť nielen ju s manželom, ale aj Jakubka.

