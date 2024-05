TRAGÉDIA v Petrohrade: Do rieky sa z mosta ZRÚTIL autobus plný ľudí, FOTO a VIDEO

Traja ľudia prišli o život po nehode autobusu, ktorý sa v Petrohrade zrútil z mosta do rieky Mojka.

Šesť ďalších osôb hospitalizovali so zraneniami, informuje TASR podľa agentúry Reuters odvolávajúcej sa na miestne úrady a médiá.

Ruské agentúry uvádzajú, že záchranná operácia na mieste sa už skončila, pričom vodiča zadržali.

V osobnom autobuse cestovalo asi 20 ľudí.

Videozáznam, ktorý zverejnili miestne úrady, autobus zachytil ako sa divoko otáča pred tým, než prerazil zábradlie, zrútil sa z mosta a takmer celý sa ponoril do vody.

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN