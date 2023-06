Zdroj: Twitter.com/EMSC , pixabay.com Triasli sa steny, padali predmety: Obyvateľov Dubrovníka vystrašilo ZEMESTRASENIE Príroda ukázala svoju silu uprostred turistickej sezóny. Vo vyhľadávanom Dubrovníku sa triasla zem. 30. jún 2023 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

Miestnych obyvateľov i turistov v dovolenkármi vyhľadávanom Dubrovníku v piatok (30. 6.) ráno prekvapilo zemetrasenie. Otrasy trvali krátko, no boli pomerne silné.

Chorvátsky portál dnevnik.hr informuje, že šlo o zemetrasenie s magnitúdou 4,0 Richterovej stupnice, odvolávajúc sa na dáta tamojšej seizmologickej služby. Epicentrum malo byť v Bosne a Hercegovine.

Seizmológovia o úkaze informovali aj na Twitteri. Pod príspevkom začali pribúdať komentáre miestnych obyvateľov, ktorí otrasy pocítili.

Zem sa začala triasť krátko pred šiestou ráno, keď mnoho ľudí ešte spalo. Ako opísali Chorváti, videli triasť sa steny a strechy, niektorým doma popadali predmety. Viacerí z nich opísali zemetrasenie ako bleskové, no veľmi intenzívne. „V sekunde som vyskočil z postele! Začali sa mi triasť veci na policiach, no trvalo to len chvíľu,“ podelil sa jeden z miestnych.

