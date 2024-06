21. jún 2024 ELA Správy Rôzne Tropický záver týždňa ukončia SILNÉ búrky: Od západu budú INTENZÍVNE Po horúcom piatku čaká naše územie ďalšie výrazné schladenie v podobe búrok, ktoré prídu na naše územie v závere pracovného týždňa.

Zdroj: TASR/František Iván , TASR/Štefan Puškáš

Tropický záver týždňa

Počasie v piatok bude opäť pod vplyvom tlakovej výše, okolo ktorej k nám bude od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch. V dôsledku toho sa teploty na našom území znova dostanú na veľmi vysoké hodnoty, informuje iMeteo.sk.

Počasie nebude slnečné a čaká nás premenlivá oblačnosť, no napriek tomu sa teploty na našom území vyšplhajú na +27 až +32 °C. V najteplejších oblastiach nášho územia však môžu teploty atakovať až hranicu +34 °C.

Pocitová teplota však bude ešte vyššia, a to v dôsledku prítomnosti vlhkého vzduchu. Na pocit nás čaká veľmi dusné počasie, ktoré rozhodne nebude príjemné. Lepiť sa na vás bude oblečenie a aj ochladzovanie tela bude náročnejšie.

Búrky prídu v piatok večer

Počasie v strednej Európe je pod vplyvom studeného frontu, ktorý sa nachádza v oblasti Česka, Rakúska a Nemecka a na tomto studenom fronte sa už teraz tvoria silné búrky. Tie sú najintenzívnejšie na úpätí Álp, kde meteorologická služba Estofex vydala varovanie až 3. stupňa.

Tento studený front sa dá do pohybu a v piatok večer začne prinášať búrky a zrážky aj na naše územie. Búrky by mohli byť aj silnejšie. Čo nás presne čaká?

„Treba poznamenať, že aktuálne panuje mimoriadne veľká neistota, čo sa týka načasovania príchodu búrok. Nad Českom a nad Rakúskom by sa mala sformovať línia veľmi intenzívnych búrok, ktorý by vo večerných hodinách mohla postúpiť aj nad naše územie,“ dodáva iMeteo.

Búrkový systém, ktorý sa vo večerných hodinách vytvorí západne od nás, bude prinášať silné búrky s vetrom, a práve ten bude mať najväčší potenciál páchať materiálne škody.

Aktuálne to vyzerá skôr na prvý variant, teda že búrky dorazia v piatok večer a v noci na sobotu. Ak by sa tak stalo, tak búrky prinesú od západu silný nárazový vietor. Ak by sa búrková situácia odsunula až nad sobotu, tak väčším rizikom budú prívalové zrážky a krúpy.

Každopádne, búrky nás určite zasiahnu a studený front postúpi cez naše územie. Počas víkendu tak počítajte s ochladením, no stále bude teplo.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk