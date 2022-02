Zdroj: TASR/AP Trump si splnil sen: V USA začína fungovať jeho aplikácia, alternatíva k Twitteru Trump označuje TRUTH Social za alternatívu k Facebook, Twitter a YouTube. Všetky tri spoločnosti mu zakázali prístup na svoje platformy po útoku jeho stúpencov na Kapitol 6. januára 2021. 21. február 2022 Zo zahraničia

21. február 2022 Zo zahraničia Trump si splnil sen: V USA začína fungovať jeho aplikácia, alternatíva k Twitteru Trump označuje TRUTH Social za alternatívu k Facebook, Twitter a YouTube. Všetky tri spoločnosti mu zakázali prístup na svoje platformy po útoku jeho stúpencov na Kapitol 6. januára 2021.

Zdroj: TASR/AP

Aplikáciu s názvom TRUTH Social bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začali v noci na pondelok postupne uvádzať do prevádzky. Táto alternatíva k sociálnej sieti Twitter by mala byť plne funkčná do konca marca, informuje tlačová agentúra AFP.

Trumpova alternatíva

Devin Nunes, generálny riaditeľ Trumpovej skupiny pre médiá a technológie (TMGT), povedal, že aplikáciu začnú tento týždeň sprístupňovať v online obchode Apple App store. Nunes vyjadril presvedčenie, že do konca marca by TRUTH Social mala byť plne funkčná „aspoň v rámci USA“.

Tento bývalý republikánsky kongresman sa svojho kresla v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu vzdal vlani v decembri s cieľom prevziať vedenie TMGT, pripomína AFP.

Exprezident Trump označuje TRUTH Social za alternatívu k sociálnym sieťam Facebook, Twitter a YouTube. Všetky tri spoločnosti mu zakázali prístup na svoje platformy po útoku jeho stúpencov na washingtonský Kapitol 6. januára 2021. Trump čelí obvineniam z podnecovania útoku s cieľom dosiahnuť zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z novembra 2020, pripomína AFP.

Tretí februárový pondelok je v USA Deň prezidentov, pripomínajúci narodenie prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona. Tento rok pripadá na 21. februára, keď začína fungovať aj TRUTH Social.

Zdroj: TASR