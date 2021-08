Zdroj: pixabay.com PRIESKUM: Aký je názor Slovákov na očkovaciu lotériu? Nepresvedčili ich ani vysoké výhry! Očkovaciu lotériu a odmeny za presviedčanie na očkovanie väčšina respondentov neschvaľuje, populárne sú však medzi tými, ktorí sa ešte len chystajú dať sa zaočkovať. 4. august 2021 Zo Slovenska

Vyplýva to z kontinuálneho prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje SAV, MNFORCE a Seesame. Desiata vlna prieskumu sa uskutočnila od 15. do 20. júla.

Na otázku „Vláda chce pre všetkých zaočkovaných spustiť lotériu, v ktorej sa budú dať vyhrať až 2 milióny eur. Schvaľujte tento nápad?“ v prieskume odpovedalo áno 24,3 % respondentov. Naopak, tento nápad neschvaľuje 64,1 % respondentov a 11,6 % na to nemá názor. Očkovaciu lotériu najviac schvaľujú respondenti, ktorí sa ešte len chcú dať zaočkovať (57,9 %). Iba 6,8 % respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, uviedlo, že možnosť vyhrať v očkovacej lotérii by zmenila ich postoj.

Podľa prieskumu na otázku „Vláda rozhodla, že bude odmeňovať tých, ktorí presvedčia iných, aby sa dali zaočkovať. Schvaľujete tento nápad?“ odpovedalo áno 22,4 % respondentov. Naopak, tento nápad neschvaľuje 69,4 % respondentov a 8,2 % na to nemá názor. Odmenu za presviedčanie na zaočkovanie najviac schvaľujú respondenti, ktorí sa ešte len chcú dať zaočkovať (62,6 %). Iba 8,1 % respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, uviedlo, že ak by im za očkovanie ponúkli peniaze, tak by to zmenilo ich postoj.

„Očkovacia lotéria a odmeny za presviedčanie na očkovanie nie sú v populácii príliš populárne, ale oceňujú ich najmä tí, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať. Pre túto skupinu respondentov to môže byť dôležitý motivačný faktor zrealizovať svoje odkladané rozhodnutie,“ povedal Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

„Očkovacia lotéria a odmeny môžu presvedčiť len malú časť z tých, ktorí očkovanie zatiaľ celkom odmietajú. Je však dôležité pripomenúť, že ľudí odmietajúcich očkovanie by v podstatne vo vyššej miere – viac než dvojnásobnej – presvedčila možnosť zaočkovať sa u svojho všeobecného lekára,“ dodala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali zisťovania šesťkrát v roku 2020 a štyrikrát v roku 2021.

