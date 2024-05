Turista sa vybral do mesta iba v TESNÝCH zelených plavkách: Domáci idú ŠTRAJKOVAŤ!

"V piatok ráno nemenovaný turista nakupoval na hlavnej triede v Palme, mal na sebe iba tesné zelené plavky a vyzeral, že mu to vôbec nevadí,“ napísal denník Majorca Daily Bulletin.

Už pred dvoma rokmi reštaurácie zaviedli pred vstupmi QR kódy, aby si ich zákazníci cez mobil načítali a mohli skontrolovať, či sú vhodne oblečení. A tak zistia, že odev, ktorý sa bežne nosí na pláži, je vnútri stravovacích zariadení zakázaný.

Majitelia tým chceli odradiť nevhodne oblečených turistov, ktorí najčastejšie konzumujú priveľké množstvá alkoholu. Ide o plavky, tielka, maškarné kostýmy, ktoré sa nosia na rozlúčkach so slobodou, ale aj doplnky, ktoré sa dajú kúpiť na každom kroku od pouličných predajcov, ako slnečné okuliare, klobúky, parochne.

Dotyčný turista miestnych obyvateľov preto zelenými plavkami oprávnene pobúril. „Mal pri sebe iba niečo, čo vyzeralo ako uterák a telefón, môžeme sa len domýšľať, kde mal schovanú peňaženku,“ píše ďalej denník a priložil aj fotografie, ktoré zdieľal na sociálnych sieťach obyvateľov neďalekého Llucmajoru menom Pedro.

Koncom tohto mesiaca budú preto protesty proti turistike. Uskutočnia sa v sobotu 25. mája v Palme, hlavnom meste Mallorky, píše denník Mallorca Daily Bulletin. Miestne noviny uvádzajú, že organizátori zvolali protest, aby turistom povedali jasné DOSŤ!

„Musíme vyjsť do ulíc. Aby sme povedali dosť preľudneniu turistov, aby sme povedali dosť ničenia územia, aby sme povedali dosť nedostatočnej ochrane ľudí, ktorí na ostrovoch žijú,“ uvádza sa v správe organizátorov protestu.

Regionálna vláda zakázala aj nočný predaj alkoholu a sprísnila jeho konzumáciu na turisticky najviac vyhľadávaných miestach na španielskych ostrovoch Malorka a Ibiza. TASR informuje podľa agentúry DPA.

Nové opatrenia sú súčasťou úsilia obmedziť nadmerné množstvo turistov. Týkajú sa oblastí Llucmajor, Palma a Calviá na Malorke a Sant Antoni de Portmany na Ibize. Úrady na týchto miestach zakázali predaj alkoholu v čase od 21:30 h do 08:00 h.

Nová vyhláška baleárskej vlády rozširuje už existujúci zákon z roku 2020, ktorý zakázal tzv. happy hours (znížené ceny alkoholu v baroch v určitých časoch), organizované hromadné navštevovanie barov, ponuku dvoch alkoholických nápojov za cenu jedného, predaj alkoholu v obchodoch medzi 21:30 a 08:00 h a propagáciu „párty lodí“ na určitých miestach.

Vláda už predtým varovala turistov, že budú pokutovaní za nevhodné správanie. Za pitie alkoholu na verejnosti, na ktorom sa podieľa veľký dav ľudí, a ktoré narúša spolužitie a pokoj hrozí pokuta vo výške 750 až 1.500 eur.

Starosta mesta Palma de Mallorca Jaime Martínez uviedol, že jedným z jeho cieľov je „napraviť necivilné správanie“. Opatrenia budú platiť iba do 31. decembra 2027. Vláda vyjadrila presvedčenie, že neskôr už nebudú potrebné.

Near naked tourist goes shopping in Mallorca in nothing but his Speedos https://t.co/X8TeClZn7j via @MajorcaDaily