13. máj 2024 ELA Magazín Cestovanie ZNECHUTENÍ Slováci v Egypte: Zamestnanci letiska tu okrádajú aj na VÍZACH a poplatkoch! Egypt je vyhľadávanou dovolenkovou destináciou Slovákov dlhodobo. Krajina, ktorá očarí mnohými aspektmi a dojmami kultúry, prírody a kulinárstva, však môže pokaziť dovolenku.

Stalo sa tak Slovákom, ktorý mali nepríjemnú skúsenosť pri odchode domov z turistického strediska Sharm el-Sheikh. Zážitky z letiska opísala pre Plus 7 Dní rodina, ktorá sa so svojou zlou skúsenosťou chcela verejne podeliť, aby mohla varovať ďalších ľudí a „aby sa nedali oklamať tak, ako sa to stalo im a ďalším cestujúcim nielen z ich letu“.

Krajinu faraónov vyhľadávajú každú letnú sezónu tisíce Slovákov a Egypt patrí do TOP 3 obľúbených dovolenkových destinácii. Na čo si dať preto pozor?

Oklamaní na letisku

O Egypte a arabských krajinách je dávno známe, že je to miesto bakšišov (tzv. všimného) takmer na všetko: od upratovačov, recepčných, čašníkov či obchodníkov. Na bazároch musíte zjednávať, nedať sa oklamať „originálmi“ a aj zbehlí cestovatelia majú čo robiť, aby tamojším ľuďom na niečo nenaleteli. Čo však nemilo prekvapí, je fakt, že tak môže stať aj na miestach akým je letisko a priamo od ich zamestnancov.

„Po troch kontrolách našej príručnej batožiny, keď sme už čakali len na nástup do lietadla, nás zastavil zamestnanec letiska. Oznámil nám, že naša batožina má, bez toho, aby ju nejako premeral či skontroloval, väčšie rozmery,“ opisuje pre týždenník Plus 7 dní slovenská rodina situáciu s vymysleným poplatkom.

To, že ide o podvod, zistili, keď si od nich vypýtal príplatok, inak nemôžu nastúpiť do lietadla. Muž z personálu nemal pri sebe žiadny dokument, cenník, pokladňu a ani terminál na platbu kartou. Vymyslenú „pokutu“ kvôli stresu zaplatili, keďže nemali toľko hotovosti, dohodli ju na polovicu.

Zlé skúsenosti

So svojou skúsenosťou sa podelili verejne a zistili, že táto nepríjemnosť sa nestala iba im. „Boli sme v Egypte už tretíkrát, no po tejto skúsenosti tam už zrejme nepôjdeme. Turistov by si mali vážiť a nie ich okrádať,“ dodali.

Našej redakcii sa pred pár mesiacmi na letisku v Hurghade stala obdobná vec pri individuálnej ceste. Pracovník pri priehradke s vízami si vypýtal 30 eur. Na naše argumenty, že víza stoja 25 eur reagoval podráždene, že máme nesprávne informácie a poplatok zvýšili. Handrkovanie s ním bolo zbytočné. Rovnako aj naše argumenty, že sme v Egypte opakovane a určite nič nezvýšili. Muž neoblomne tvrdil, že buď zaplatíme 30 eur, alebo nás do krajiny nevpustí.

Keďže za nami sa tvoril rad a postávali nervózni cestujúci, bolo nám jasné, že je to zbytočné a zaplatili sme požadovanú sumu. Áno, prišlo znechutenie hneď po prílete a bolo nám jasné, kde skončilo tých päť eur navyše. Naši známi u jeho kolegu v rovnakom čase pri inej priehradke zaplatili 25 eur. Vitajte v Afrike.

Podmienky vstupu

O víza do Egypta môžete požiadať po prílete do Egypta v schválených bankových kioskoch v príletových halách letiska, a to ešte pred pasovou kontrolou. Poplatok za jednovstupové vízum je 25 USD a viacstupové 60 USD, pričom v prípade zamietnutia víz sa poplatok nevracia. Poplatok je možné zaplatiť aj v EUR aj USD, informuje slovenské Ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe.

Tí, ktorí idú na dovolenku do letovísk na Sinajský polostrov (Šarm el-Sheikh, Dahab, Nuweiba a Taba), môžu vstúpiť do krajiny bez víz. Doba pobytu nesmie presiahnuť 15 dní. Do svojho pasu dostanete po prílete špeciálnu pečiatku s povolením (SINAI ONLY).

Povolenie udeľuje prístup iba do letovísk Šarm-eš Šejchu, Dahab, Nuweiba a Taba. Víza vydané na hraničnom prechode so štátom Izrael v Tabe má obmedzenú časovú (14 dní) a teritoriálnu (polostrov Sinaj) platnosť. Ak máte v úmysle vycestovať mimo týchto oblastí alebo zostať dlhšie ako 15 dní, musíte si vybaviť víza. Pozor, ak máte v pláne navštíviť pyramídy či iné pamiatky mimo týchto letovísk, musíte si na letisku víza zakúpiť.

Zdroj: Dnes24.sk