21. august 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie Turisti nahádzali do rímskej fontány REKORDNÚ SUMU: Kam poputuje viac než 1,5 milióna eur? Hodiť mincu do známej fontány di Trevi je dlhoročným zvykom návštevníkov. Tých sem ale chodia davy a objem peňazí vo vode začína byť šialene vysoký.

Fontána di Trevi je jedným z najväčších lákadiel talianskej metropoly. Nachádza sa na rímskom námestí Piazza di Trevi neďaleko od Piazza Colonna a dotvára priečelie paláca Poli, ktorý akoby vystupoval zo skál.

Zvyk inšpirovaný filmom

Pri pôsobivom architektonickom diele sa turisti radi fotia, majú však aj iný zvyk. Pre šťastie do fontány hádžu mince. Hoci ide o drobné, námestím sa premelie obrovské množstvo návštevníkov a objem peňazí vo vode sa dokáže vyšplhať na naozaj vysoké cifry.

Za vznikom tradície stojí legenda inšpirovaná americkým filmom z päťdesiatych rokov Tri mince vo fontáne. Podľa nej ten, kto hodí do fontány jednu mincu, sa do Ríma opäť vráti. Kto hodí dve mince, stretne svoju lásku, kto tri, ožení či vydá sa. A nakoniec, kto hodí do fontány di Trevi štyri mince, rozprávkovo zbohatne.

Rekordná suma

Romantická tradícia zapĺňa fontánu takým rýchlym tempom, že radnica ju musí pravidelne vyprázdňovať. Zamestnanci mince „lovia“ z vody vždy v noci. Informuje o tom cestovateľský portál Traveller365.

Zatiaľ čo na prelome milénií bol ročný výnos z fontány niečo 800-tisíc dolárov, v súčasnosti vytiahnu pracovníci z fontány ročne neuveriteľných 1,6 milióna dolárov (viac ako 1,5 milióna eur).

Pozoruhodný nárast je podľa portálu spôsobený značným prílevom turistov po uvoľnení protipandemických obmedzení. Pomohlo tiež to, že samospráva mince pravidelne vyťahuje. Tým totiž klepla po prstoch zlodejom, ktorí si ich v minulosti vyberali a odnášali. Všetky vyzbierané prostriedky putujú na charitatívne účely.

Zdroj: Dnes24.sk