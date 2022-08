Zdroj: TASR/Milan Kapusta Turistická výzva "Vykroč na vrchol" je spustená: Vyrazte do hôr a spravte si selfie ako dôkaz! Organizátori ohlásili ďalší ročník obľúbenej výzvy. Vrcholov, ktoré majú súťažiaci tento rok zdolať, je niekoľko. 7. august 2022 Šport

7. august 2022 Šport Turistická výzva "Vykroč na vrchol" je spustená: Vyrazte do hôr a spravte si selfie ako dôkaz! Organizátori ohlásili ďalší ročník obľúbenej výzvy. Vrcholov, ktoré majú súťažiaci tento rok zdolať, je niekoľko.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Národné športové centrum (NŠC) spustilo ďalší ročník turistickej výzvy s názvom Vykroč na vrchol. Výzva by mala prebiehať do konca leta a počas jesene.

Selfie ako dôkaz

Vrcholy, ktoré majú súťažiaci tento rok zdolať, sú Téryho alebo Zbojnícka chata, Ďumbier, Kriváň a Rysy. Podľa slov NŠC sa v septembri k celosezónnej výzve pripojí aj jednodňová akcia „Vykroč na vrchol, Slovensko!“.

„Výzva Vykroč na vrchol je určená pre každého, kto chce spoznať krásy slovenskej prírody, urobiť niečo pre svoje zdravie a má v sebe aj trochu súťažného ducha,“ uviedol riaditeľ NŠC Vladimír Baluška. Ľudia zapojení do výzvy by si mali odfotiť selfie fotku v čelenke NŠC na každom zo štyroch vybraných vrcholov a fotografiu zverejniť na svojom Instagrame s označením organizátora. Majú tak urobiť do 29. októbra.

Ako na to

NŠC pripravila jednorazovú výzvu Vykroč na vrchol, Slovensko!, uskutoční sa v sobotu 17. septembra. Kopec, ktorý v rámci nej zdolajú sami alebo v skupine, si môžu vybrať individuálne. „Jedinou podmienkou je, aby šlo o značený kopec,“ upozorňuje NŠC. Úlohou turistov bude odfotiť sa s rozcestníkom tak, aby bolo vidieť názov kopca, a fotografiu uverejniť na svojom Facebooku alebo Instagrame spolu s označením výzvy a označením organizátora.

V spolupráci s Klubom slovenských turistov NŠC pozýva aj na spoločný výstup, ktorý sa bude v čase výzvy konať na štyroch rôznych vrchoch. Sú nimi Rysy, Veľký Rozsutec, Veľká Javorina a Ďumbier. „Sprievodná akcia Vykroč na vrchol s nami sa začína 17. septembra v každej destinácii o 9.00 h. Na úpätí Veľkej Javoriny pri Holubyho chate čakáme všetkých účastníkov o 11.00 h,“ spresňuje štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár.

Zdroj: TASR