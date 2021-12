Zdroj: BBSK Menšie lyžiarske strediská chcú zasnežovať: Druhá zima bez práce nás môže položiť! Koncom tohto týždňa sa chystajú zasnežovať zjazdovky aj v menších lyžiarskych strediskách na podhorí Vysokých Tatier. Prevádzkarov sužuje neistá situácia. 1. december 2021 Rôzne

1. december 2021 Rôzne Menšie lyžiarske strediská chcú zasnežovať: Druhá zima bez práce nás môže položiť! Koncom tohto týždňa sa chystajú zasnežovať zjazdovky aj v menších lyžiarskych strediskách na podhorí Vysokých Tatier. Prevádzkarov sužuje neistá situácia.

Zdroj: BBSK

V lyžiarskom stredisku Lopušná dolina neďaleko Svitu chcú spustiť snežné delá aj napriek neistej situácii v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Lopušná

„Čakáme na vhodné počasie, koncom týždňa by to už mohlo ísť. Chceli by sme prevádzkovať stredisko a budeme robiť všetko preto, aby sme fungovali,“ uviedol František Jurčo, konateľ strediska v Lopušnej doline, kde minulý rok aj napriek dostatku prírodného snehu lyžovali len dva dni.

Na prípadné uvoľnenie opatrení po skončení sa tzv. lockdownu a následné spustenie lyžovačky sú podľa jeho slov pripravení.

„Veríme, že sa tento rok lyžovať bude. Veľká škoda je vlaňajšej sezóny, pretože nám aj počasie prialo, bolo veľa snehu a výborné podmienky. Dúfame, že sa to raz skončí a ľudia k nám budú môcť opäť prísť,“ skonštatoval Jurčo.

Lučivná

Podľa riaditeľa neďalekého strediska Snowpark Lučivná Miroslava Šukolu by bola pre nich ďalšia sezóna bez lyžiarov likvidačná.

„Zasnežovať budeme od piatka 3. decembra. Vieme zabezpečiť prevádzku aj v prípade, že sa okres prepne do čiernej fázy COVID automatu,“ uviedol.

Ždiar-Strednica

V lyžiarskom stredisku pod Belianskymi Tatrami zatiaľ zasnežovať nezačali. „Určite chceme, ale máme veľké obavy, aby sa nezopakoval minulý rok, keď sme vlastne nič nezarobili. Nemôžeme si však dovoliť nemať pripravené zjazdovky v prípade, že sa bude môcť lyžovať,“ skonštatoval Jozef Kriššák zo strediska Ždiar-Strednica. Prioritne sa budú snažiť zasnežiť najvyťaženejšie zjazdovky a podľa situácie sa rozhodnú, ako ďalej.

Bachledova dolina

V neďalekej Bachledovej doline zasnežovanie pre silný vietor ešte nespustili. „Po technickej stránke sme pripravení, momentálne čakáme na ustálenie vetra. Aktuálne je v stredisku aj napriek silnému vetru desať centimetrov prírodného snehu,“ priblížila Kristína Ilčinová zo strediska Bachledka Ski & Sun.

Aj napriek nejasným pravidlám sú podľa nej flexibilní, novým podmienkam prevádzky sa vedia rýchlo prispôsobiť a zabezpečiť bezpečnú prevádzku.

Veľké strediská už zasnežujú

Zasnežovanie už, naopak, spustili vo väčších strediskách vo Vysokých Tatrách, v Tatranskej Lomnici pracujú na príprave jednej línie zo Skalnatého plesa. „Od nástupu ochladenia zasnežujeme hlavne úsek zo Štartu na Skalnaté Pleso,“ konkretizoval hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda.

Na Štrbskom Plese zasnežujú zjazdovky Interski a Turistická v spodnej časti a tiež úsek zo Soliska smerom dole. „V oboch prípadoch zasnežujeme podľa aktuálnych podmienok tak, aby to bolo čo najefektívnejšie,“ objasnil Galajda. Aktuálne je na niektorých úsekoch zjazdoviek 30 až 40 centimetrov snehu, pomohla i príroda, v Tatrách miestami napadlo päť až 15 centimetrov sne­hu.

Foto: Ilustračné

Takto to vyzerá v Jasnej v Nízkych Tatrách.

9 Galéria

Zdroj: TASR