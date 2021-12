Zdroj: TASR/Ján Krošlák TVRDÁ reakcia Smeru: Chcú vyjsť do verejných priestorov aj počas lockdownu! Vláda neponúka okrem "šmýkania na toboganoch a pekných nechtov" nič. Uviedol to predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico na tlačovom brífingu. 7. december 2021 han Politika

Reagoval tak na to, že Národná rada (NR) SR v utorok neschválila programy dvoch mimoriadnych schôdzí: program schôdze o sociálnych dosahoch výrazného rastu cien energií a základných potravín, a o stave zdravotníctva.

„Chceli sme na tejto schôdzi hovoriť o východiskách hlbokej krízy, ktorá je v zdravotníctve. Ak vie niekto v tej "prázdnej špajze“, o ktorej sa toľko hovorí v súvislosti s našim vládnutím, nájsť najskôr 500 miliónov na poukazy, potom 100 miliónov na podporu pri zdražovaní, nemal by mať problém nájsť peniaze na stabilizáciu lekárov, zdravotných sestier a ďalších potrebných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v prvej línii v boji proti pandémii," uviedol Fico.

Budú protesty?

Pokračoval, že od predstaviteľov vládnej koalície bolo počuť rôzne vyjadrenia o tom, ako sa netreba báť zvyšovania cien energií. „Toto je náš piaty pokus dostať tému zdražovania na schôdzu NR SR,“ povedal Fico. Téma chudoby a zdražovania sa podľa neho dostáva do popredia pred pandémiu nového koronavírusu.

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba konštatoval, že ak nebudú viesť debatu v NR SR, tak potom koalícia vyháňa opozíciu do ulíc. Fico dodal, že idú do verejných protestov aj počas lockdownu. Jediná cesta, ktorá môže podľa neho vyriešiť krízovú situáciu, sú predčasné parlamentné voľby. „My ideme do verejných protestov,“ povedal.

