30. január 2022 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ak máte sny a túžby, využite NOV v znamení Vodnára Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 31. januára do 6. februára?

V utorok 1. februára o 6:48 hodine tu máme nov v znamení Vodnára. Prajte si, aby sa vám vyplnili sny a túžby.

Baran

V tomto týždni máte veľa chute a energie do práce, ale na vašom pracovisku prevláda pokojnejšia atmosféra, takže vás trochu mrzí, že nemáte možnosť svoje odhodlanie „makať“ využiť tak, ako by ste chceli. O nič nejde, máte tak možnosť využiť čas na niečo užitočné, čím by ste si zvýšili poznatky. Prečítajte si napríklad nejakú odbornú literatúru týkajúcu sa vašej profesie. V citovom živote a v láske vám hviezdy prajú. Najmä na tie nové lásky vedúce k trvalému partnerstvu.

Býk

Napriek veľkej chuti a elánu do práce sa vám v zamestnaní nedarí. Chceli by ste nadriadeným dokázať, že svoju robotu ovládate, lenže v tomto týždni sa vám to nedarí, lebo na vás nemajú čas. Nedajte sa tým odradiť, počkajte na vhodnejšie obdobie. Vo vašom osobnom živote, v rodinnom ako aj partnerskom spolužití, môžete byť v priebehu týchto dní spokojní. Všetko je v najlepšom poriadku. Preto bude od vás pekné, ak počas nadchádzajúceho víkendu naplánujete pre vašich blízkych a pre vás spoločný program.

Blíženci

Očakávajte, že sa budete musieť popasovať s náročným a problematickým pracovným týždňom, počas ktorého zažijete veľa nepríjemných zmien a správ. Rovnako tak aj s nie príliš dobrým finančným ohodnotením. Je pochopiteľné, že ste veľmi nespokojní. Ak uvažujete o zmene práce ,tak to v tomto čase nerobte. Nemáte na to vhodné obdobie. V osobnom živote počas utorka zažijete veľa lásky. Vo štvrtok, naopak, hádky. Nastávajúci víkend už bude pekný a príjemný po každej stránke.

