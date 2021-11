Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Komu to pôjde ako s odretými ušami? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 15. - 21. novembra? 14. november 2021 Magazín

Baran

Máte pred sebou nesmierne úspešný pracovný týždeň. Každým jeho dňom sa vám darí stále viac a viac. Kariérne postupujete, finančne ste v super ziskoch. Vaši nadriadení sú s vami veľmi spokojní. Aj vo vašom osobnom živote sa nebudete mať na čo sťažovať, až na malé mráčiky, ale aj tie sa stratia tak rýchlo ako sa ukázali. Víkend by ste s celou rodinou mohli využiť na návštevu vianočných trhov. Spojíte tak príjemne s užitočným.

Býk

Je pred vami týždeň, počas ktorého budete veľmi vystresovaní, pretože sa vo vašom zamestnaní dejú nepríjemné zmeny, ktoré musíte veľmi rýchlo zakomponovať do spôsobu vašich doteraz zabehnutých spôsobov práce. To vás spomalí mať včas ukončené povinnosti čo sa negatívne odzrkadlí na vašich financiách. Aspoň že v partnerskom spolužití ste spokojní. Vaši partneri majú pochopenie v tom, že sa aj doma venujete pracovným starostiam.

Blíženci

Prvá polovička tohto pracovného týždňa je pre vás hektická, ale nemusíte sa obávať že by ste to nezvládli, pretože vám nadriadení pripravili veľa dobrých zmien, ktoré budú mať pozitívny dopad hlavne smerom k vašej kariére. Druhá je taká pokojnejšia. Ste spokojní sami so sebou. V súkromí očakávajte v strede týždňa iba lásku a opäť lásku. V ďalších oblastiach osobného života je celý týždeň pohodička.

