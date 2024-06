3. jún 2024 ELA Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Kozorožci budú upadať do DEPKY, čo ďalšie znamenia? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 3. júna do 9. júna?

Baran

Máte veľký potenciál, ktorý môžete v tieto dni pretaviť do úspechu, ale aj ziskov v podobe zlepšenia si pracovného postavenia, nadviazaní nových a výhodných obchodných kontaktov, ale za predpokladu, že svoju všetku energiu budete smerovať touto cestou. Neodmietajte zapojiť do tohto procesu aj vašich spolupracovníkov. Vráti sa vám to dvojnásobne. V priebehu víkendu sa venujte vašej rodine a priateľom. Možno sami netušíte, ako im chýba vaša spoločnosť.

Býk

Toto je ďalší týždeň, ktorý bude pracovne priať hlavne vám, čo ste zamestnaný priamo v nejakom umeleckom odvetví, alebo je vaša práca nejako spojená s vytváraním umenia. Ale aj vy ostatní sa v priebehu týchto dní nebudete mať na čo sťažovať. Vaše povinnosti sa vám bude dariť plniť bez problémov. Aj v súkromí budete prežívať pekné chvíle v spoločnosti vašich blízkych. Neriešte ešte vaše citové záležitosti. Nechajte sa iba unášať pohodou, ktorá je okolo vás.

Blíženci

Ste dobrý a nesmierne výkonný, ale dávajte pozor na to, aby ste nepodcenili niečo, alebo niekoho, čo na prvý pohľad vyzerá ako banalita, ale z dlhodobého hľadiska to môže mať pre vás negatívny dopad v rámci vašej kariéry. Máte pred sebou pokojný víkend, môžete odpočívať, ale hviezdy vám v jeho priebehu prajú v oblasti vzdelávania. Tak spojte príjemné s užitočným. Odpočívajte pri nejakej dobrej knihe náučného charakteru.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

