30. júl 2024 Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktorému znameniu prajú hviezdy v láske a práci? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 29. júla do 4. augusta?

BARAN

Je pred vami naozaj veľmi pokojný pracovný týždeň. Ak práve dovolenkujete, tak si vašu dovolenku užívajte ako najlepšie viete. Ak ste v zamestnaní, môžete si dovoliť poľaviť vo vašom obvyklom nasadení, pretože nebudete zavalený robotou ako i iné obdobie. Vaše súkromie bude v utorok a v stredu pod vplyvom citov a lásky či už ste zadaný alebo slobodný. V nedeľu si dávajte pozor na malé, úplne zbytočné škriepky kvôli rodinným príslušníkom.

BÝK

V pondelok a v utorok by ste mali v zamestnaní maximálne využiť plnú priazeň nebeskej oblohy. Môžete sa tešiť aj na pozitívne zmeny zo strany vašich nadriadených. Zostávajúce dni tohto týždňa už budú pohodové a pokojné. Vo vašom osobnom živote by ste sa mali vo štvrtok pripraviť na hádky medzi vami a vašimi blízkymi. Ale už cez víkend sa všetci udobríte, takže napokon všetko dopadne super.

BLÍŽENCI

Od pondelka do stredy bude u vás na pracovisku prevládať pokoj a pohoda. Štvrtok a piatok tiež nebudú zlé dni, ale vy sa nebudete cítiť komfortne. Nebudete mať dobrú náladu, ktorá môže prejsť až do menšej depky. Preto dávajte pozor, aby ste si ju nevybíjali na vašich kolegoch. Zbytočne by ste vytvárali dusnú atmosféru. V súkromí bude streda poznamenaná nepríjemnosťami vo vašom partnerskom spolužití. No už v piatok sa vám podarí všetko dať do úplného poriadku, takže víkend bude príjemný.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk