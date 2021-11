Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Na koho číha depresia a komu sa pošťastí v lotérii? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 22. - 28. novembra? 21. november 2021 red . Magazín

Baran

Je pred vami ďalší veľmi úspešný pracovný týždeň. Ak máte pred sebou nejaké dôležité rokovania, môžete očakávať, že sa budú dvere pred vami samé otvárať. Taktiež vás určite poteší, že za vaše dosiahnuté výsledky budete aj náležite finančne ohodnotený. Bolo by fajn, ak by ste si kúpili aj nejakú lotériovú hru, pretože aj takto máte v tieto dni možnosť prísť k peniazom. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote, ako aj v rodinnom a partnerskom spolužití, nebudete mať dôvod byť nespokojný. Naopak, všetko klape presne tak, ako sa vám to páči a vyhovuje vám a vy si to náležite užívate.

Býk

V prvej polovici tohto pracovného týždňa ste ctižiadostivý, a preto aj odhodlaný urobiť pre vašu kariéru doslova čokoľvek a darí sa vám. Druhá polovička sa bude niesť v duchu pokoja. Aj vy ste viac ako inokedy mierumilovný a kľudný. Tento čas pohody vám vyhovuje. V oblasti citov a lásky sa v priebehu týchto dní cítite komfortne. Vo vašej rodine nachádzate nie len pohodu, ale aj podporu a snahu pomáhať vám v každej činnosti, ktorou chcete dosiahnuť ešte lepšiu kvalitu vášho spolunažívania. Počas víkendu by ste mali spoločne s vašimi blízkymi vymyslieť niečo, čím by ste si vzájomne spestrili váš voľný čas,

Blíženci

Začiatkom týždňa ste v zamestnaní pokojný a spokojný. A ako idú dni, do konca týždňa je to stále lepšie a lepšie. Nemáte problém úspešne zvládať aj naozaj náročné pracovné úlohy. Preto nie je nič zvláštne na tom, že máte okrem celkovej pohody aj veľmi dobrú náladu. U vás doma prevláda príjemná nálada, váš citový život, lásky, to všetko je v najlepšom poriadku. To vám dáva možnosť a aj priestor na to, aby ste sa po dlhšom čase mohli venovať vašim osobným záľubám a koníčkom. Alebo sa stretnúť s priateľmi a niekam sa s nimi vybrať za zábavou.

Zdroj: Dnes24.sk