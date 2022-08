Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Niektoré znamenia čaká LÁSKA, iné prídu o peniaze Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 15. do 21. augusta 2022? 14. august 2022 Správy Rôzne

BARAN

Tento týždeň vám v zamestnaní pôjde všetko ako po masle. Vaše veľmi dobré pracovné výsledky majú pozitívny vplyv aj na vašu kariéru a určite vás poteší aj to, že z finančného hľadiska nebudete mať dôvod sa sťažovať. Rovnako tak aj vy, ktorí podnikáte, ste úspešní vo všetkých vašich aktivitách. Vo súkromí sa v pondelok nevyhnete hádkam medzi vami a vašimi partnermi. Naopak, počas štvrtku si spolu užijete veľa romantiky a lásky. Víkend budete mať milý a príjemný.

BÝK

V tieto dni sa cítite príjemne, máte dobrú náladu, ste plný energie a elánu, no napriek tomu vám to nebude v rámci vašich pracovných aktivít nič platné. Snaha sa vám nedá uprieť, ale nedarí sa vám v ničom. A k tomu všetkému ani z finančného hľadiska to nie je dobré. Váš osobný život nebude v priebehu týchto dní rušený ničím negatívnym. Už v pondelok by ste si s partnerom mohli urobiť pekný romantický večer a pokračovať v tom môžete počas celého víkendu. Hviezdy vám prajú v láske.

BLÍŽENCI

V tomto týždni ste bez nálady, ba ste priam depresívny. No napriek všetkým týmto negatívam vám ide robota od ruky. Vaše pracovné výsledky sú viac ako len dobré. Jediné, na čo si dávajte pozor, je to, aby ste si zlú náladu neventilovali na spolupracovníkoch. Vaše súkromie bude v pondelok naplnené láskou. Ale v stredu sa nevyhnete hádkam. Preto pozor na slová, ktoré vyslovíte. Tie by sa už nedali zobrať späť. Víkend bude príjemný.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk