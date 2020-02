10. február 2020 Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Dve znamenia čakajú erotické dobrodružstvá

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 10. - 16. februára 2020?

Baran 21.3. – 20.4.

Čo sa týka vašej práce a aj postupu v kariére, tak počas tohoto týždňa vám nebeská obloha bude priať. Jediné, čo vám tento pocit spokojnosti a blaha bude narúšať, je to, že v tieto dni to budete mať po finančnej stránke dosť mizerné. Ešteže vám robí radosť vaša rodina a aj v partnerskom spolužití sa cítite príjemne a naplnení láskou a citmi. Počas nadchádzajúceho víkendu sa snažte nemyslieť na nič a sústreďte sa iba na odpočinok a relax.

Býk 21.4. – 20.5.

Vášmu znameniu tento týždeň nie je čo závidieť ak ide o vaše pracovné záležitosti. Nie že budete mať roboty až nad hlavu, ale pri najlepšej vôli a snahe z vašej strany sa vám ju nebude dariť stíhať včas a úspešne ukončiť. Bude potrebné, aby ste sa obrnili veľkou trpezlivosťou. Tú budete potrebovať aj vo vašom súkromí, pri výmenách názorov s vašimi partnermi. Vy nezadaný, očakávajte milostné a erotické dobrodružstvá, ktoré budú vrcholiť počas víkendu.

Blíženci 21.5. – 20.6.

Začiatok tohoto týždňa sa to na pracovisku z vašej strany nebude vyvíjať dobre, ale ak zachováte rozvahu a pokoj, dokážete všetko zvládnuť a v jeho závere budú vaše výsledky viac ako dobre zvládnuté. Pohodu a harmóniu čerpajte doma v kruhu vašej rodiny. Táto oblasť vášho života sa bude niesť na vlne príjemných zážitkov. Preto by od vás bolo pekné, ak by ste počas nadchádzajúceho víkendu niečim rovnako pekným vašim blízkym vrátili ich snahu spríjemňovať vám všetko, aby ste sa cítili dobre.

Rak 21.6. – 22.7.

V pondelok a v utorok vám bude na pracovisku vychádzať všetko mimoriadne dokonale, presne podľa vašich predstáv. V stredu a vo štvrtok to už nebude také dobré, ale počas piatku dokážete vašim nadriadeným odovzdať všetky vaše úlohy úspešne zvládnuté. Ak máte v úmysle vašim partnerom vyznať lásku, tak na túto „činnosť“ budete mať mimoriadne prajný štvrtok. Ale aj počas nadchádzajúceho víkendu môžete pokračovať a otvorene sa im vyznávať z vašich citov. Môžete si byť istý, že to ocenia.

Lev 23.7. – 22.8.

Tento týždeň budete mať v zamestnaní všetko pod kontrolou a budete zvládať všetky vaše povinnosti bez problémov. Iba pre vás Levov, ktorí chcete dosahovať iba tie najvyššie méty, to bude až príliš pracovne pokojný týždeň. Aspoň vám ostane viac času, ale aj energie na spoločné akcie s vašou rodinou, ktorá už dlhšiu dobu postráda vašu spoločnosť pre vaše pracovné vyťaženie. Aj nadchádzajúci víkend by ste si mali pre všetkých vašich najbližších rezervovať. Urobíte im tým veľkú radosť.

Panna 23.8. – 22.9.

Pre vás, ako najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu, začiatok tohoto pracovného týždňa nebude príliš dobrý. Ale kto iný by si dokázal poradiť so všetkými problémami a prekážkami ak nie vy? Preto v piatok budete medzi prvými, ktorí vašim nadriadeným odovzdajú všetky úlohy bezchybne spracované. Vo vašom osobnom a rodinnom živote sa nebudete musieť zaoberať ničím nepríjemným. Táto oblasť vašeho života bude bezproblémová.

Váhy 23.9. – 23.10.

Pripravte sa hlavne psychicky na pracovné prekážky, ktoré budete musieť počas tohoto týždňa riešiť. A k tomu budete zavalený povinnosťami, ktoré sa nebudú dať ani pri najlepšej vôli stihnúť všetky na čas vybaviť. A aby toho nebolo málo, tak ani vo vašom osobnom živote a hlavne v partnerskom spolužití to nepôjde tak, ako by ste si priali. Očakávajte nedorozumenia, ostré výmeny názorov a dusnú atmosféru. Vy nezadaní máte šancu zažiť erotické dobrodružstvá, ale obozretne si vyberajte, s kým ich budete prežívať.

Škorpión 24.10. – 22.11.

Na vašom pracovisku sa budú počas tohoto týždňa diať zmeny a nie všetky budú príjemné. No napriek tomu vy budete neohrozene pokračovať v skvelých pracovných výkonoch a v budovaní si vašej kariéry za predpokladu, že nepodľahnete nepríjemnej atmosfére, ktorá bude všade okolo vás. Oporu, elán a energiu môžete čerpať z vašej rodiny a partnerov, ktorí stoja pri vás a podporujú vás vo všetkom. Počas víkendu sa snažte všetok čas tráviť iba s nimi.

Strelec 23.11. – 21.12.

Ak očakávate, že sa vám bude počas tohoto týždňa pracovne dariť tak, ako počas minulého, tak sa mýlite. Očakávajte úplný opak. Budete mať problémov až nad hlavu, takže vaše povinnosti budete zvládať len tak – tak. Naopak, v osobnom živote, v láske a citoch vám bude počas týchto dní nebeská obloha naklonená. Preto by ste si mali aj plány na nadchádzajúci víkend podľa toho prispôsobiť. Vaši partneri určite nebudú proti.

Kozorožec 22.12. – 20.1.

Ak budete počas tohoto týždňa zvažovať novú pracovnú ponuku s chladnou hlavou, dokážete si vytvoriť také podmienky, ktoré vám dlhodobo zaručia nie len úspech, ale dobré finančné ohodnotenie. Vy čo uvažujete o začatí podnikania, máte na to výborné podmienky. O to viac si dávajte pozor vo vašom partnerskom spolužití, pretože ak si nebudete dávať pozor na to čo poviete a urobíte, tak počas týchto dní môžete prísť o všetko v tejto oblasti vášho života.

Vodnár 21.1. – 18.2.

Pripravte sa na to, že počas tohto týždňa budete prácou zavalení až nad hlavu. A koľko práce, toľko problémov budete musieť súbežne riešiť. Preto sa snažte zachovať si pokoj a rozvahu. Iba tak to všetko dokáže úspešne zvládnuť. Našťastie, v partnerstve, v rodinných záležitostiach sa nebudú diať žiadne nepríjemnosti, ktoré by si vyžadovali vašu osobnú angažovanosť. Počas víkendu sa snažte nemyslieť na nič. Vypnite a iba odpočívajte a relaxujte.

Ryby 19.2. – 20.3.

Aj tento týždeň to budete mať na pracovisku rovnaké ako počas minulého. Problémy a prekážky kam sa len pozriete a k tomu sa pridá ešte aj závisť niektorých vašich spolupracovníkov, ktorou vám budú sťažovať už aj tak dosť nepríjemnú atmosféru. Ešteže sa máte o koho oprieť vo vašom súkromí. Sú to vaši partneri, ktorí sa vám snažia byť nápomocní a hneď poruke ak to budete potrebovať. Oni sú počas týchto dní vašou jedinou istotou.

Horoskopy pre vás pripravila skúsená astrologička Valika Polčicová. Ročné výklady pre všetky znamenia nájdete aj TU.

Zdroj: Dnes24.sk