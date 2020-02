23. február 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Komu sa oplatí skúsiť šťastie v lotérii?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 24. februára - 1. marca 2020?

Baran 21.3. – 20.4.

Tieto dni vás na pracovisku zastihnú v dokonalej mentálnej, ale aj fyzickej kondícii. Budete si vedieť poradiť s každým problémom či prekážkou, ktoré by vám mali brániť dosiahnuť stanovené ciele a plány. Vašou energiou v dobrom slova zmysle nabudíte aj vašich spolupracovníkov. V súkromí sa budete tiež chcieť ukázať ako vodcovský typ. No dávajte trochu pozor na to, aby ste to nepreháňali, pretože aj prílišná aktivita, aj keď je myslená iba dobre, nemusí byť každému po vôli. Ale na druhej strane, vaši partneri nebudú určite namietať, ak im v súkromí vašej spálne predvediete dominanciu.

Býk 21.4. – 20.5.

Aj tento pracovný týždeň budete môcť priradiť k tým, ktoré si po jeho uplynutí nebudete mať dôvod pamätať. V zamestnaní sa okrem bežných pracovných povinností nebudete musieť zaoberať žiadnymi špeciálnymi záležitosťami, ktoré by si od vás vyžadovali zvýšenú pozornosť a nasadenie. V tieto dni budete v osobnom živote už od pondelka pociťovať potrebu dokazovať si, že ste pre opačné pohlavie stále zaujímavý. To môže viesť k tomu, že sa budete na verejnosti správať vyzývavo. Dávajte si pozor na to, aby ste to neprehnali, pretože by sa to vašim partnerom minimálne nemuselo páčiť.

Blíženci 21.5. – 20.6.

Máte dobrú a jasnú predstavu, ako si vaše tohto týždňové pracovné záležitosti rozložiť, aby ste ich dokázali zvládnuť bez problémov. Tak sa ich držte a nedajte sa ovplyvňovať nikým z vašich spolupracovníkov. Majú síce dobré nápady, ale iba by ste stratili čas pri ich zrovnávaní s tými vašimi, ktoré sú viac-menej rovnaké, ak nie lepšie. Vaše rodinné či partnerské záležitosti si počas týchto dní nebudú vyžadovať vašu zvýšenú osobnú angažovanosť, takže vám ostane dostatok času aj na vaše osobné záujmy a koníčky.

Rak 21.6. – 22.7.

V tieto dni sa budete cítiť naozaj príjemne a uvoľnene a túto dobrú náladu budete šíriť okolo vás. No všetko s mierov. Je tu totiž možnosť, že by ste sa nemuseli dostatočne sústrediť na vaše pracovné povinnosti, čo by mohlo mať negatívny dopad na vaše celkové výsledky a, samozrejme, aj ohodnotenie. Bola by to škoda, pretože v druhej polovici týždňa sa vám bude v zamestnaní dariť. Vašu pohodu si prenesiete aj do vašeho súkromia, takže aj doma v kruhu rodiny si budete môcť užívať pohodu a veľa zábavy. Takže čo tak na víkend pozvať priateľov a spoločne niečo podniknúť?

Lev 23.7. – 22.8.

Máte pred sebou dni, počas ktorých môžete v rámci vašich pracovných aktivít pokračovať v začatých rokovaniach s obchodnými partnermi. No nič sa nestane ak najskôr vyriešite jeden bod a až potom otvoríte druhý, pretože z vašej strany budú tendencie venovať sa viacerým záležitostiam naraz a to by sa mohlo u niektorých zainteresovaných stretnúť s nevôľou. Od piatku máte nebeskú oblohu mimoriadne naklonenú na vašu stranu v oblasti rodinných záležitostí. Preto by bolo dobré, ak by ste si počas víkendu naplánovali všetky aktivity spoločne s vašimi blízkymi.

Panna 23.8. – 22.9.

Ako vždy, tak aj tento týždeň máte presne naplánované všetky vaše pracovné povinnosti tak, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Preto sa riaďte podľa nich pretože zo strany vašich spolupracovníkov budú návrhy na ich riešenie trochu iné. V súkromí, v partnerských ako aj rodinných záležitostiach počas týchto dní nebude nič, čo by si od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť, takže sa budete môcť aspoň počas nadchádzajúceho víkendu venovať vašim osobným záujmom alebo koníčkom.

Váhy 23.9. – 23.10.

Máte pred sebou týždeň, ktorý z pracovného hľadiska nebude pre vás ničím mimoriadnym. Všetky vaše úlohy, ktoré máte naplánované, zvládnete bez väčších problémov a ani vaši nadriadení vás nebudú zaťažovať niečim, čo by od vás vyžadovalo zvýšenú pozornosť. V súkromí budete mať tendencie dokazovať si, že ste pre opačné pohlavie zaujímavý a to spôsobom, že sa budete chovať vyzývavo koketne. Preto vy, zadaní, dávajte pozor na to, aby ste to neprehnali, pretože by to nemuselo byť po vôli vašim partnerom.

Škorpión 24.10. – 22.11.

Máte elán, energiu, dobrú náladu a tieto pozitívne energie vám budú v tieto dni nesmierne nápomocné v dosahovaní výsledkov, ktoré budú mať pozitívny ohlas aj u vašich nadriadených. Podarí sa vám opäť upevniť vašu pracovnú pozíciu za predpokladu, že sa budete držať nimi stanovených pravidiel. V osobnom živote máte pred sebou dni, počas ktorých budete riešiť bežné radosti, ale aj starosti každodenného života. Víkend tiež nebude ničím mimoriadny. Záleží preto iba na vás, ako si ho dokážete spestriť.

Strelec 23.11. – 21.12.

V tomto týždni bude z vašej strany potrebná o niečo viac, ako v iné obdobie, zvýšená schopnosť sústredenia sa na vaše pracovné úlohy. V takom prípade dokážete v rámci vašich dosiahnutých výsledkov získať maximum. Nie je vylúčené, že sa vám podarí získať nečakaný úspech aj šťastnou náhodou. Váš osobný život, jeho citová oblasť nebude v tieto dni prechádzať žiadnymi situáciami, ktoré by mali vážne narušiť alebo ohroziť vaše partnerstvá či priateľstvá. Aj nadchádzajúci víkend máte pred sebou pokojný a pohodový.

Kozorožec 22.12. – 20.1.

Tento týždeň vás zastihne hlavne v psychickej nepohode. Budete plný vnútorných rozporov, melanchólie, negatívnych myšlienok, čo bude mať dopady ako na vaše pracovné výsledky, tak aj na vaše osobné aktivity. Preto ak môžete, radšej si v zamestnaní vyberte voľno na tieto dni a ak takú možnosť nemáte, venujte sa iba nevyhnutným záležitostiam. Doma si naplánujte hlavne nejaké fyzické činnosti, ktoré vám pomôžu nemyslieť na nič. Vyjdite si niekam do prírody na dlhé prechádzky. Nie je vhodné, aby ste sa niekde doma umárali chmúrnymi myšlienkami.

Vodnár 21.1. – 18.2.

Dni tohto týždňa môžete považovať za jedny z tých, počas ktorých máte absolútnu priazeň vesmíru na vašej strane. Na pracovisku budete iba úspešne zvládať bez problémov všetko, do čoho sa pustíte. Dokonca máte šancu počas týchto dní získať financie prostredníctvom nejakej lotérie. Tak to skúste. V súkromí sa vám bude tiež dariť hlavne v medziľudských vzťahoch. S ľuďmi, na ktorých vám záleží, si utužíte priateľstvá, v rodine sa vám bude dariť vyriešiť všetky spory a ak ste v partnerstve, vaše vzťahy dostanú novú iskru.

Ryby 19.2. – 20.3.

Pripravte sa na to, že vaša myseľ bude počas týchto dní lietať niekde v oblakoch, čo vám môže spôsobovať určité problémy sústrediť sa na bežné, či už pracovné, alebo súkromné záležitosti. Nie je to nič, čo by ste nedokázali mať pod kontrolou pri troche sebadisciplíny a tak zvládli všetko to, čo je potrebné a dôležité. Doma sa nebude diať nič, čo by malo narušiť vašu vnútornú rovnováhu, takže sa môžete začať plánovať program na nadchádzajúci víkend. Čo tak navrhnúť celej rodine návštevu nejakých kultúrnych podujatí alebo historických pamiatok?

Zdroj: Dnes24.sk