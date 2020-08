9. august 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Pozor na partnerské hádky, aj kolegov v práci!

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 10. - 16. augusta 2020?

Baran

Počas prvej polovice tohoto týždňa to bude u vás v zamestnaní hektické v tom dobrom slova zmysle. Druhá polovica už bude pokojná. Je dosť pravdepodobné, že sa vám ozve niekto z dávnej minulosti, s kým ste spolupracovali. V oblasti citov a lásky vám hviezdy prajú hlavne v utorok. V piatok pozor na hádky medzi vami a vašimi partnermi, ktoré by ste museli v priebehu víkendu dávať do poriadku. A to by bola škoda, pretože dni voľna máte spoločne prežívať úplne inak.

Býk

Je pred vami úžasný pracovný týždeň. Každá vaša aktivita bude korunovaná úspechom a ziskami. Ak uvažujete o zmene miesta, máte na to ideálne obdobie. Vy, čo podnikáte, tiež sa môžete tešiť. Bude sa vám dariť uzatvárať výhodné obchodné zmluvy. V rámci partnerského spolužitia, ale aj rodinných záležitostí máte pred sebou veľmi príjemné obdobie. Užite si to hlavne v priebehu stredy a celého víkendu.

Blíženci

V priebehu pondelka a utorka by ste mali robiť všetko možné, čo je vo vašich silách a schopnostiach, aby ste vašich nadriadených presvedčili, že vy ste tá najlepšia a najsprávnejšia voľba, a že ste tí najpovolanejší na novú a aj finančne výhodnejšiu pozíciu. Vesmír totiž v tejto záležitosti máte na vašej strane. Koncom týždňa môžete trochu pochorievať. V partnerskom spolužití máte pred sebou dni plné citov, lásky a nehy. Zvlášť počas víkendu si to budete s partnermi dokazovať na každej úrovni.

Rak

Toto bude z pracovného hľadiske pre vás naozaj týždeň plný zvratov. V pondelok neskutočne úspešný deň. Urobte preto v tomto čase čo najviac. Streda náročná, držte sa späť, neangažujte sa zbytočne. Štvrtok opäť vinikajúci, piatok naopak – nervozita. Nebuďte zbytočne ješitný. V priebehu stredy môžete žiadať o ruku, vyznávať lásku, dávať vašim citom absolútne voľný priebeh. Nebeská obloha je vám naklonená práve v oblasti lásky. Preto pozor cez víkend! Hrozia partnerské hádky. Všetko by sa pokazilo.

Lev

Tento týždeň sa vám po pracovnej stránke darí všetko dotiahnuť do úspešného konca. Uzatvoríte nové, výhodné, dlhodobé pracovné kontrakty, ale nebudete sa mať čas tešiť, pretože vám v tom budú brániť okolnosti týkajúce sa medziľudských vzťahov s niektorými z vašich kolegov. Snažte sa zachovať si rozvahu a pokoj pri jednaniach s nimi. V oblasti vášho citového života vám bude vesmír naklonený v pondelok a v utorok. Naopak, v priebehu víkendu hrozia ostré výmeny názorov medzi vami a vašimi partnermi pre vašu tvrdohlavosť.

Panna

V pondelok a v utorok máte veľmi veľkú príležitosť urobiť pre vašu kariéru veľa. Máte aj podporu nebeskej oblohy, tak neváhajte a snažte sa vašimi výkonmi a výsledkami dokázať nadriadeným, že vy ste tí najpovolanejší. V závere týždňa si dávajte pozor na zdravie. Môžete pochorievať. V osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití, máte pred sebou dni plné nehy a lásky. Hlavne počas víkendu si vzájomne s partnermi budete dokazovať vašu spolupatričnosť na každej úrovni.

Váhy

V tomto týždni doslova na čo v zamestnaní siahnete, premeníte na peniaze. Pokiaľ už nejaký čas uvažujete o zmene práce, máte na to ideálny čas. Rovnako tak aj vy, čo podnikáte, máte v priebehu týchto dní dôvod na radosť. Budete úspešný v uzatváraní výhodných obchodných kontraktov. Váš osobný, ale aj citový život, nebude v tomto čase vystavený žiadnym nepríjemnostiam, ktoré by vám mali pokaziť váš celkový pocit radosti a spokojnosti.

Škorpión

V pondelok a v utorok vám nebeská obloha praje v pracovných záležitostiach. Preto sa snažte vybaviť a zariadiť všetko, čo je pre vás dôležité. Zvyšok týždňa bude na vašom pracovisku pokojný a bezproblémový. V rodinnom spolužití sa snažte v stredu za každú cenu zabrániť rozhovorom o vašej či partnerovej rodine, pretože je tu veľké riziko, že sa to doslova „zvrhne“ v niečo nepríjemné, čo na dlhší čas medzi vami a vašimi polovičkami naruší pohodu, ktorá medzi vami je.

Strelec

V podstate máte pred sebou pracovne slušný týždeň, ale vy ste nejaký nemastný-neslaný, pretože máte pocit, že nikam nenapredujete a váš cieľ je v nedohľadne. O nič vážne nejde. Proste sa snažte myslieť viac pozitívne. V oblasti lásky si budete užívať počas štvrtku, či už ste v stabilných vzťahoch alebo v začínajúcich. Nepokazte si preto celkovú rodinnú pohodu v priebehu nedele, lebo je tu riziko škriepok pre doslova nepodstatné malichernosti a hlúposti.

Kozorožec

V tieto dni budete na pracovisku čeliť nespokojnosti až nedôvere vašich nadriadených voči vašim výkonom a výsledkom. Snažte sa zachovať si rozvahu a vnútorný pokoj. Nechoďte hlavou proti múru, nesnažte sa nasilu meniť ich názor. Vy, čo máte pocit, že ste vo vašom partnerstve nespokojní, pozor, pretože môžete na túto situáciu reagovať neuvážene. Pravdepodobne neverou. Preto si najskôr dobre premyslite, čo urobíte, a až potom konajte. Neohrozte niečo, čo by ste mohli veľmi ľutovať.

Vodnár

Je pred vami naozaj super pracovný týždeň. Konečne sa aj vám dostane otvorené ocenenie a pochvala zo strany vašich nadriadených za vaše dlhodobo výborné výkony a výsledky. Môžete meniť zamestnanie, môžete uzatvárať nové pracovné dohody. Aj vy, čo podnikáte, máte dôvod na spokojnosť. Uzatvoríte výhodné obchodné dohody. Aj v láske sa vám darí. Vy, čo ste v stabilných vzťahoch, prichádza nová iskra. Vy, nezadaní, stretnete nové známosti, ktoré môžu skončiť zásnubami alebo svadbou.

Ryby

V priebehu týchto dní vám ide práca od ruky. Dosahujete dobré výkony, ale aj výsledky. Bohužiaľ, to nebudete cítiť na vašom finančnom ocenení, či docenení vašej odbornosti. Zatiaľ to nechajte tak. Čas všetko ukáže. V oblasti vášho súkromia je všetko v pohode. Taktiež vás teší aj vaše partnerské spolužitie, ktoré bude zvlášť počas štvrtku a piatku podporované aj nebeskou oblohou. Tieto dni budú plné nehy, citov a prejavov lásky. Užite si ich.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk