4. október 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Dve znamenia čaká veľa zábavy v podobe flirtov

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 5. - 11. októbra 2020?

Baran

Aj tento týždeň vám v pracovnej oblasti prináša uspokojenie a úľavu. Darí sa vám všetko tak, ako sú u vás navyknutí vaši spolupracovníci, ale aj vaši nadriadení. Dokonca stíhate dohnať aj všetko, čo ste počas posledných štrnásť dní nestihli. V súkromnej, rodinnej, ale aj partnerskej oblasti sa nemusíte obávať žiadnych neočakávaných a zvlášť nepríjemných udalostí, ktoré by vám dokázali pokaziť vašu celkovo dobrú náladu a spokojnosť. Víkend by ste mali celý venovať vašim blízkym.

Býk

Ak s náhodou budete v tomto týždni cítiť trochu unavený a vyčerpaný, tak vás určite poteší správa, že tieto dni na vašom pracovisku budú pokojné, čo vám umožní poľaviť vo vašom nasadení. A aj tak sa vám bude dariť úspešne plniť všetko to, čím vás vaši nadriadení poverili. Rovnako aj vo vašom osobnom živote, v rodinnom a partnerskom spolužití bude prevládať príjemná atmosféra a vzájomná harmónia, ktorá bude pretrvávať aj počas nadchádzajúceho víkendu. Využite tieto posledné dni, kedy je príroda ozaj plná farieb a vyberte sa na dlhú prechádzku.

Blíženci

Vášmu znameniu je nebeská obloha počas tohto týždňa v pracovnej oblasti maximálne naklonená, tak by ste to mali aj vy maximálne využiť. Máte šancu dosahovať tie najlepšie výsledky, ktoré vám zaručia aj veľmi dobré finančné ohodnotenie. Môžete dokonca investovať svoje vlastné peniaze. Pre vás, nezadaných, vám tieto dni prinášajú veľa vzrušujúcej zábavy v podobe flirtov, ale aj možnosť zoznámiť sa s vaším budúcim trvalým partnerom a vy, zadaní, máte pred sebou taktiež príjemne strávený víkend v súkromí s vašimi partnermi.

Rak

Od pondelka do utorka budete vnútorne podráždený a celkovo rozhodený, nesústredený, preto si dávajte pozor, aby ste na vašom pracovisku neurobili nejakú fatálnu chybu, ktorá by vám mohla dlhodobo komplikovať život. Streda až piatok sú dni, kedy sa vám naopak bude dariť všetko. Oblasť vašich rodinných a partnerských záležitostí nebude ničím nepríjemným konfrontovaná, takže budete mať čas a priestor aj na vaše osobné aktivity a záľuby, ktoré si budete môcť užívať hlavne počas víkendu.

Lev

Aj keď to ani v tomto týždni nebude stále tak, ako by ste si to predstavovali ohľadom vašich pracovných či podnikateľských aktivít, predsa len nastáva posun smerom dopredu. Už to nebude o problémoch a neúspechoch, ale o stabilizovaní všetkého okolo vás. Rovnako pokoj a stabilizácia budú prevládať aj vo vašom osobnom živote, ako aj v partnerskom a celkovo rodinnom spolužití. Nadchádzajúci víkend sa snažte využiť hlavne na upokojenie vašej mysle a dobitie energie.

Panna

Tento týždeň sa budete na pracovisku cítiť ako ryba vo vode. Všetko sa vám bude dariť robiť presne podľa vašich predstáv a úspešne. Určite vás poteší aj ten fakt, že za vaše výsledky budete aj náležite finančne ohodnotený. Pokiaľ chcete investovať, tieto dni sú na to vhodné. Váš osobný a súkromný život si budete môcť okoreniť príjemným flirtom, ale vy, zadaní, by ste mali túto energiu investovať do vašich partnerov. Budete totiž milo prekvapený reakciami z ich strany. Máte dobrý návod na to, ako spoločne tráviť víkend.

Váhy

Máte pred sebou pokojný a nerušený pracovný týždeň, takže si budete môcť dovoliť poľaviť vo vašom nasadení, čo vám určite príde vhod, pretože sa nemusíte cítiť úplne fit. Ale cez to všetko sa vám bude dariť úspešne plniť všetko, čo máte na tieto dni naplánované. Taktiež ani v rodinných či partnerských záležitostiach nebudete zbytočne zaťahovaný do ich riešenia, takže budete mať ako priestor, ale aj čas sa venovať sebe a svojim obľúbeným činnostiam. Hlavne počas víkendu si ich budete môcť užívať do sýta.

Škorpión

V pondelok a ešte aj v utorok to budete mať v zamestnaní náročné, ale zvládate to. Od stredy až do piatku sa vám bude dariť a budete dokonca z tých, ktorí budú vo všetkom na vašom pracovisku patriť medzi najlepších a najspoľahlivejších. O oblasť vášho súkromia, ale aj rodinných či partnerských záležitostí si nemusíte počas týchto dní robiť žiadne starosti, všetko bude v absolútnom poriadku. Nadchádzajúci víkend by ste mali využiť hlavne na svoje osobné potreby a záujmy.

Strelec

Ak ste s vašimi návrhmi počas minulého týždňa u vašich nadriadených nepochodili tak ,ako ste si predstavovali, tak počas tohto to bude všetko úplne iné. Získate ich maximálnu podporu vo všetkom, čo od nich budete vyžadovať a potrebovať k realizácii všetkých vašich plánov. Dokonca aj zo strany vašich najbližších budete vnímať podporu, čo vám taktiež dodá energiu a elán presadiť všetko, čo máte naplánované. Počas víkendu by ste ale mali venovať všetok váš čas vašej rodine.

Kozorožec

Aj vám padne dobre, že počas tohto týždňa i budete môcť dovoliť poľaviť vo vašom pracovnom nasadení, pretože predchádzajúce týždne boli dosť náročné aj keď nesmierne úspešné. Ale aj tak sa vám bude dariť naďalej krok po kroku budovať si svoju kariéru a posúvať ju smerom nahor. Oblasť citov a lásky je nezmenená aj počas týchto dní, takže by ste sa mali radovať z toho, čo máte. Nerobte žiadne zbytočné pokusy niečo v tejto oblasti zmeniť. Malo by to skôr negatívny ohlas.

Vodnár

V pracovnej oblasti vášho života sa nič nemení ani počas tohto týždňa. Stále sa budete musieť ozaj nesmierne snažiť, aby ste dosahovali výsledky, ktoré budú aspoň čiastočne uspokojovať vaše predstavy a snahy. Nech je vám útechou to, že v osobnom a súkromnom živte sa vám bude dariť všetko, čo ste si predsavzali. Táto časť vášho života vám bude počas týchto dní prinášať naozaj iba radosť. Počas víkendu by ste mali tráviť všetok čas s ľuďmi, s ktorými sa cítite príjemne.

Ryby

Pripravte sa na naozaj ťažký a stresujúci pracovný týždeň, ale v jeho závere budete konštatovať, že všetka energia a námaha, ktorú ste vynaložili, padla na úrodnú pôdu v podobe úspechu, uznania a, samozrejme, aj finančného ohodnotenia. V kruhu vašej rodiny a hlavne v prítomnosti vašich partnerov sa vám bude dariť doplniť všetko, čo ste museli na pracovisku zo seba vynaložiť. Nadchádzajúci víkend neriešte nič a prenechajte všetko na vašich blízkych. Doprajte si dostatok odpočinku a relaxujte.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk