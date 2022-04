Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Komu budú hviezdy PRIAŤ v láske a komu hrozí ROZCHOD? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 11. do 17. apríla? 10. apríl 2022 Magazín

BARAN

Môžete sa tešiť, pretože máte pred sebou vynikajúci pracovný týždeň, počas ktorého sa vám darí všetko, čo máte naplánované presne tak ako si to predstavujete. A darí sa vám aj v kariére. Vy, čo pracujete na voľnej nohe, máte tak isto oprávnený dôvod na spokojnosť. Ste úspešní v uzatváraní nových obchodných zmlúv a pre vás veľmi výhodných kontraktov. Rovnako tak aj v osobnom živote máte dôvod na spokojnosť. Zvlášť v oblasti lásky vám hviezdy prajú. Najmä od stredy do piatku. Nová iskra v stálych vzťahoch, nové známosti u vás nezadaných, počatie či narodenie potomstva.

BÝK

Od pondelka do stredy očakávajte veľmi náročný pracovný týždeň. Týkať sa to bude zvlášť vás, čo pracujete v zahraničí alebo v zahraničnej firme. Od štvrtku do piatku sa táto nepríjemná situácia o niečo zlepší, ale aj tak, ak môžete, nepúšťajte sa do náročných projektov. Vo vašom osobnom živote budú všetky tieto dni naopak milé, pekné a pohodové. Najmä vo štvrtok a piatok si budete užívať prejavy citov a lásky zo strany vašich partnerov.

BLÍŽENCI

Počas týchto dní vám v zamestnaní ide všetko pekne od ruky. Roboty máte tak akurát, takže môžete pracovať bez stresu. Ak uvažujete o prípadnej zmene pracoviska, môžete túto výmenu urobiť. Chcete začať podnikať? Aj v tejto oblasti máte hviezdy na vašej strane. V súkromí sa snažte doma v stredu vyhnúť zbytočným výmenám názorov. Zbytočne by ste si tak pokazili víkend, ktorý bude najmä v nedeľu úžasný na všetko, čo sa týka lásky.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk