12. október 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Komu sa bude v práci dariť a kto má šancu získať novú lásku?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 12. - 18. októbra 2020?

V piatok 16. októbra máme nov v znamení váh. O 20.34 hod. váhy predstavujú siedmy astrologický dom – dom partnerstva, klasického, ale aj v podnikaní. Ak máte problém, požiadajte o pomoc Lunu.

Baran

V pracovnej oblasti sa tento týždeň nebudete mať na čo sťažovať. S nadriadenými, ako aj zo spolupracovníkmi, máte veľmi dobré a korektné vzťahy, a aj všetky vaše povinnosti sa vám darí plniť bez problémov a načas. No v osobnom živote, zvlášť vy, čo ste v partnerstvách, buďte stále mimoriadne opatrní na všetko, čo budete smerovať k vašim polovičkám, pretože vám naďalej hrozia rozpady manželstiev alebo rozchody. Počas víkendu sa radšej nezdržiavajte doma.

Býk

Celý tento pracovný týždeň budete cítiť vnútornú podráždenosť a nervozitu. Snažte sa udržať sa v pokoji, pretože by ste sa nedokázali plne sústrediť na vaše úlohy a povinnosti. No cez to všetko sa vám do stredy bude finančne naozaj dariť. V oblasti citov a lásky to bude počas týchto dní ako na hojdačke. Raz budete v úplnej eufórii a raz zase úplne na dne. Neriešte preto radšej nič, čo sa týka partnerského spolužitia. Radšej sa počas víkendu snažte dať sa psychicky do poriadku.

Blíženci

Tento týždeň bude u vás na pracovisku prevládať ozaj dobrá nálada, čo iba pridá k celkovej dobrej atmosfére medzi vami a spolupracovníkmi. To sa samozrejme odzrkadlí aj na vašich spoločných výsledkoch, ktorými dosiahnete veľký pokrok. Rovnako aj vo vašom rodinnom a partnerskom spolužití bude vládnuť pohoda a harmónia. Môžete sa naozaj tešiť na celých sedem dní, naplnených vašou, ale aj všetkých okolo vás radosťou a spokojnosťou.

Rak

V utorok a v piatok by ste v zamestnaní nemali robiť žiadne dôležité rozhodnutia, pretože by nemuseli priniesť vami očakávané výsledky. Zostávajúce pracovné dni budú pre vás vhodné na všetko. Taktiež aj v partnerskom spolužití sa nesnažte v pondelok riešiť medzi vami niečo zásadné a dôležité, pretože by ste nedosiahli očakávané zmeny, ale naopak, zbytočne by ste medzi vami vytvorili dusnú atmosféru, ktorou by ste si iba pokazili spoločne trávený víkend.

Lev

Tento pracovný týždeň si budete ešte dlho pamätať, ale v negatívnom slova zmysle. Nielen preto, že sa vám nebude naozaj v ničom, čo ste si naplánovali, ale hlavne preto, že zistíte, že máte v jednom z vašich spolupracovníkov človeka, ktorý vám už dlhší čas podráža nohy. Ešteže vo vašom osobnom živote máte okolo seba ľudí, ktorí sú pre vás istotou a oporou v plnom slova zmysle. Zvlášť vaša celá rodina je tým najistejším bodom vo vašom živote. Sú to ľudia, o ktorých sa môžete kedykoľvek oprieť.

Panna

Vaše všetky pracovné ambície si počas tohto týždňa budete môcť plniť, pokiaľ budete vládať. Budete dosahovať ozaj pokroky vo všetkom. Máte priazeň nebeskej oblohy a ako bonus aj veľmi dobrú až priateľskú atmosféru medi vami a vašimi kolegami, ktorá iba dodá vašej energii a elánu. Túto super náladu si prenesiete aj do súkromia, čím taktiež prispejete k celkovej pohode medzi vami a vašou rodinou. Počas víkendu by ste si mohli dopriať trochu času iba pre seba a vaše záľuby či koníčky.

Váhy

Pokúste sa v zamestnaní počas tohto týždňa vyhýbať sa priamym konfrontáciám s kolegami, pretože budete podráždený a nervózny, čo by mohlo mať za následok, že by ste sa s niektorými z nich mohli ozaj nepríjemne poškriepiť. Od pondelka do stredy máte dobré obdobie na finančné záležitosti. Ani v partnerskom spolužití sa nesnažte mať navrch, pretože v tieto dni to bude u vás raz hore a raz dole, a to nie je vhodná doba na riešenie niečoho dôležitého.

Škorpión

Ešte stále ste v období, kedy ste na pracovisku pod stálym stresom a celkovým napätím. Našťastie im už dokážete čeliť, takže v podstate vaše pracovné výsledky sú a budú veľmi dobré, čo je podstatné nielen pre vás, ale aj vašich nadriadených. Máte šťastie v tom, že máte v rodine a partneroch ľudí, medzi ktorými si budete môcť odpočinúť a nabrať novú energiu a elán. Preto bude od vás pekné, ak im budete počas víkendu venovať všetku vašu pozornosť a čas.

Strelec

Pre vaše znamenie to nebude nič nové, ak opäť zistíte, že aj počas tohto týždňa vám praje šťastie vo všetkých vašich pracovných aktivitách, a pri tom sa nebudete musieť ani moc snažiť. Všetko vám pôjde tak nejako samo od seba. Rovnako tak isto sa vám bude dariť aj v osobnom živote. Vy, čo ste zadaní, budete vnímať zvýšený záujem zo strany vašich partnerov a vy nezadaní máte šancu získať novú lásku, alebo sa iba príjemne zabaviť v spoločnosti niekoho, kto vám je sympatický.

Kozorožec

Čo viac si môžete želať ak nie to, že sa vám vo vašom zamestnaní mimoriadne darí a za vaše pracovné výsledky dostávate aj náležite dobré finančné ohodnotenie! A okrem toho si ešte aj upevňujete vaše postavenie. Oblasť vášho citového života a lásky bude počas týchto dní nezmenená, takže vy, čo máte stabilné a pevné partnerstvá, tie sa nebudú v ničom meniť a vy, čo ich riešite, zostanú v takej polohe ako do teraz, čo je pre vás dobré, pretože sa nebudú zhoršovať.

Vodnár

V každom prípade sa počas tohto týždňa obrňte veľkou trpezlivosťou a vnútorným pokojom, pretože to budete potrebovať. Nič sa vám nebude dariť tak, ako by ste chceli a každá vaša snaha bude vychádzať na prázdno. Všetko dôležité si preto presuňte na príhodnejšie obdobie. Vo vašom osobnom živote bude v tieto dni našťastie všetko pokojné, takže budete mať priestor aj čas hlavne počas víkendu načerpať stratenú energiu a elán.

Ryby

Tento týždeň si budete musieť naozaj „vysúkať“ rukávy veľmi vysoko, pretože vás čaká perný pracovný týždeň. Veľa práce, ktorú nielen že budete zvládať, ale budete za vaše dosiahnuté výsledky aj náležite odmenený. Odpočinúť si budete môcť v kruhu rodiny, ktorá vám na tieto dni pripraví vo svojom strede všetky podmienky na poriadny relax. Bude ozaj zaslúžený!

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk